KAZKA провела перше шоу NIRVANA в Палаці Спорту

4 березня в столичному Палаці Спорту відбувся великий сольний концерт NIRVANA українського гурту KAZKA. Всього за три роки музикантам вдалося здобути любов слухачів та світове визнання, що дозволило зібрати такий великий концертний майданчик.

– Ми так довго йшли до цього дня, так багато працювали й готувалися. Але все це залишилося за лаштунками, – поділилася емоціями солістка Саша Заріцька. – Як тільки я опинилася на сцені, відчула себе абсолютно щасливою та насолодилася виступом на всі сто відсотків. Дякуємо режисеру шоу Анатолію Єрохіну, балету, музикантам, всій величезній команді, завдяки якій цей день став можливим. Ви неймовірні! Дякуємо Гійому, який завітав до Києва, щоб разом з нами презентувати спільний трек, один з найулюбленіших моїх треків KAZKA. І, звісно, дякуємо Юрію Нікітіну, нашому продюсеру і наставнику, та команді MAMAMUSIC. Я в захваті від вечора. Сподіваюсь, ви також!

На сцені Палацу Спорту KAZKA заспівала пісні зі свого другого студійного альбому NIRVANA, порвала зал легендарними «Свята» та «Плакала», а також презентувала новий трек BABY I’M OK. Його гурт створив разом зі спеціальним гостем шоу зі Швейцарії KADEBOSTANY. Кліп на цю пісню KAZKA презентує в кінці березня.

– Я щасливий від того, що сьогодні мав змогу стати частиною крутого концерту. Я дуже поважаю творчість KAZKA та вболіваю за них, як за близьких друзів. Сьогодні – точно їх день! Ще один привід для радощів – ми нарешті презентували нову спільну пісню, яка, я певний, сподобається не тільки українському слухачеві, а й поповнить плейлисти по всьому світу, – ділиться своїми враженнями Гійом з гурту KADEBOSTANY.

Зірковими гостями, які прийшли послухати KAZKA на шоу NIRVANA, стали Андрій Данилко, гурт НЕАНГЕЛИ, Злата Огневич, Валерій Харчишин, Анатолій Анатоліч, Іван Фролов, Юрій Ткач, Катерина Осадча, Монро, Джері Хейл, Роза Аль-Намрі та багато інших.

KAZKA – справжній музичний феномен, перший україномовний гурт, що потрапив в ТОП-10 GlobalShazam. Пісня «Плакала» увійшла в ТОП-20 кращих пісень України за останні 20 років та була визнана кращою піснею в більш ніж 10 країнах Східної Європи, яку на сьогодні подивилися понад 400 мільйонів, стала абсолютним рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів і потрапила в ТОП-100 кращих кліпів світу на YouTube.

Читай також:

Серіали 2020: що подивитися в березні

Режим Хатіко: Прем’єру фільму про Джеймса Бонда відклали через короновірус