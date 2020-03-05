Класні серіали 2020 року не закінчуються! У березні на тебе чекає прем’єра крутих екранізацій: від світових бестселерів до сюжетів з несподіваним лонглайном. Тому питання – що подивитися в березні – відпадає само собою. Ми підібрали для тебе топ-5 серіалів березня 2020: і комедій, і драм, і фентезі, і продовжень улюблених історій. Читай, а краще зберігай матеріал в закладках, щоб нічого не забути. Гарного перегляду!

«Все на краще» або «Зміни» / Better Things

4 сезон

Жанр: драма, комедія.

Дата прем’єри: 5 березня. Кількість серій – 10.

У ролях: Памела Адлон, Майкі Медісон, Ханна Аллігуд, Олівія Едвард.

Американський телесеріал про матір-одиначку Сем вийшов на новий сюжетний виток. Головна героїня наближається до 40-річчя і намагається одночасно побудувати кар’єру актриси, налагодити особисте життя і виховати трьох дітей. Часом їй буває самотньо, але амбіції і купа обов’язків тримають Сем в тонусі. Дочки Макс, Френкі і Дьюк занадто свавільні і самостійні, тому їх потрібно постійно контролювати. Макс вже підліток – постійно протестує і почала активно цікавитися тонкощами статевого дозрівання. Середня донька Френкі – спокійна, розумна не по роках, віддушина матері. А молодша Дьюк моментально переймає настрій оточуючих і любить панікувати. Домашні обов’язки забирають багато часу, Сем не молодіє, а кар’єра сама себе не побудує. Дивіться, як жінка буде справлятися з усім, що навалилося, в 4 сезоні серіалу «Все на краще».

Серіал Все на краще 4 сезон дивитися трейлер онлайн:

«Піарниця» / Flack, 2 сезон

Жанр: мелодрама, комедія.

Дата прем’єри: 13 березня. Кількість серій – 6.

В ролях: Анна Паквін, Лідія Вілсон, Женев’єва Енджелсон і Марта Плімптон.

У березні стартує продовження відомого британського серіалу про життя і будні піарниці Робін. Вона приїхала з Америки в Лондон і працює в престижному піар-агентстві. Не все так райдужно, як може здатися. Адже основна робота головної героїні – рятувати репутацію багатих і впливових клієнтів, які потрапили в сумнівні ситуації. Щоб не допустити виток інформації в ЗМІ дівчина використовує всі методи – від умовлянь до напівкримінальних схем. Поки Робін розгрібає завали в агентстві, її особисте життя руйнується. Як і відносини з сестрою Рут. Вони до цих пір не можуть змиритися з втратою – самогубством матері. І ця подія досі стоїть між ними.

Дивитися онлайн трейлер Піарниця 2 сезон:

«Світ Дикого Заходу» / Westworld, 3 сезон

Жанр: бойовик, фантастика, драма.

Дата прем’єри: 15 березня. Кількість серій – 8.

У ролях: Ед Гарріс, Ентоні Гопкінс, Джеймс Мардсен, Аарон Пол, Венсан Кассель, Ліна Вейт.

Головна героїня – робот Долорес з чистим штучним інтелектом. Вона довгий час була частиною парку атракціонів в стилі Дикого Заходу. Там такі роботи були дивиною і приманкою для відвідувачів, адже зовні і за манерою поведінки не відрізнялися від людей. Долорес довго йшла до свободи і, нарешті, змогла вибралася з парку атракціонів. Тепер вона йде у місто жити своїм життям. Але чи зможе вона адаптуватися серед людей?

Дивитися онлайн трейлер Світ Дикого Заходу 3 сезон:

«Усюди жевріють пожежі» / Little Fires Everywhere

1 сезон

Жанр: драма

Прем’єра: 18 березня. Кількість серій – 8.

У головних ролях: Різ Уізерспун, Керрі Вашингтон, Розмарі Девітт, Джошуа Джексон.

Цей американський серіал знятий за одноіменним романом Селести Інг. У центрі сюжету життя двох родин, що живуть по сусідству. Мати першого сімейства – Еллен Річардсон обожнює правила і норми. Вона педантична, прискіплива і намагається поліпшити життя оточуючих, не питаючи їх бажання. Мати другого – художниця Міа Уоррен живе так, як хоче і не зважає на думку лідерів району. Між Еллен і Мією починається війна. Але плани знищення одна одної доводиться коригувати, адже їхні діти стали кращими друзями.

Дивитися онлайн трейлер серіалу Усюди жевріють пожежі:

«Батьківщина: Форт Салем» / Motherland: Fort Salem

1 сезон

Жанр: фентезі, драма

Дата виходу: 19 березня. Кількість серій – 10.

У головних ролях: Тейлор Хіксон, Джессіка Саттон, Амалія Холм, Деметрія МакКінні, Ешлі Ніколь Вільямс.

Американці вирішили зняти серіал про альтернативний світ, в якому відьом не нищили, а взяли в збройні сили США. Понад 300 років тому вони підписали чорний договір з владою і тепер стоять на варті порядку, беручи участь в спецопераціях. У центрі сюжету історія життя і навчання трьох жінок Раель, Таллі і Сцилли. Мати Раель вбили під час виконання, тому вона присвячує багато часу тренуванням. Таллі – допитлива і вольова. А Сцилла … темна конячка. Фільм буде насичений сценами бою і спецефектами.

Дивитися онлайн трейлер фільму Батьківщина: Форт Салем:

Кращі серіалу березня 2020 ви вже знаєте. Залишилось лиш дочекатися прем’єри.

Фото – iStock.com, google.com

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