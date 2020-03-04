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Битва гарячих сексі-образів: Кайлі Дженнер VS Кендалл Дженнер (ФОТО)
І поки у нас лише починаються теплі деньки, сестри сімейства Кардаш’ян-Дженнер на повну відпочивають у сонячних країнах. Цього разу разом відпочити вирішили Кайлі та Кендалл Дженнер. Для відпустки та ретріту дівчата обрали Багами.
Перший день на відпочинку Кайлі та Кендалл Дженнер вирішили зафіксувати на фото та поділитися ним зі своїми підписниками. Дівчата влаштували гарячу фотосесію в однакових купальниках, які підкреслили їхні апетитні форми.
Спільним фото з сестрою-моделлю поділилася у своєму Instagram бізнесвумен Кайлі Дженнер. Вона запостила три знімки у парних жовтих купальних з однаковим принтом. Підписала його інста-зірка так: «День 1». Видно, що фігури двох сестер значно відрізняються: у Кендалл більш худорлява модельна, а у Кайлі – з вираженими апетитними сідницями. Обидві красуні виглядають неймовірно. Схоже, що на підписників сестер чекає ще багато гарячих фотографій.