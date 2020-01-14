Новий каналG.spaceШОУМАНІЯДуже гаряча Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії

Дуже гаряча Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії

У своєму Instagram модель поділилася знімками, на яких вона позує в одній білизні

Кайлі Дженнер нерідко балує фанів відвертими знімками: 22-річна блогер велика любителька похвалитися своїми формами. Воно й не дивно: тонка талія, довгі ноги, пишні стегна і великі груди – фігура Кайлі майже, як у Барбі!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

tangled ☁️

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

У новій фотосесії Кайлі в кадрі в напівпрозорому білизні, оповита товстим рожевим канатом. Виглядає дуже сексуально!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🧁

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

Читай також:

Оце так поворот! Карді Бі хоче стати політиком

Сексуальний та рішучий Джаред Лето у трейлері фільму «Морбіус»

 

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания