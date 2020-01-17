Наймолодша мільярдерка евер збирається вшанувати свою персоналіті

Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер планує відкрити власний музей. Присвятити його вона збирається самій собі. Про це стало відомо, коли компанія 22-річної мільярдерші зареєструвала дві нові торгові марки в Бюро по патентах і товарних знаків США – «Kylie Kon» і «Kylie Museum».

Як зазначено в описі «Kylie Museum», там будуть проходити виставки, екскурсії та інтерактивні заходи, включаючи семінари та уроки краси. Якою саме буде експозиція музею Кайлі, поки невідомо. Але така затія ще раз підтверджує могутність та впливовість Кайлі Дженнер як інфлюенсера.

Створити власний музей може здаватися шаленою ідеєю, але Кайлі Дженнер не єдина знаменитість, яка планує проводить семінари та зустрічі зі своїми фанатами. Наприклад, раніше Гвінет Пелтроу та її «компанія здоров’я» Goop організовувала конференцію в Сан-Франциско. Цікаво, скільки ж коштуватиме квиток у музей кайлі та що там покажуть.

Фото: Getty Images

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