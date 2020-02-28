Стало відомо, чи братиме Україна участь «Євробаченні-2020»

То їдемо чи ні? Вже є офіційна відповідь влади стосовно участі представників України – GO_A – на «Євробаченні-2020».

Сьогодні зранку всі українські фани «Євробачення» були у розпалі! Новина про те, що через арешт рахунків «Суспільного», який мав спонсорувати поїздку, гурт GO_A можливо не матиме змоги цього року поїхати у Роттердам, змусила всіх понервувати. Однак щойно стало відомо, що можна спокійно видихати – міністр культури Володимир Бородянський запевнив, що представникам України на «Євробаченні – 2020» бути!

Міністр повідомив, що вони вже домовились з Мінфіном, щоб гроші з бюджету «Суспільного» перевели з осінніх витрат на сьогоднішні, щоб було чим сплатити борг. Крім того, ці 308 мільйонів гривень згодом повернуть мовнику.

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Що ж, чудові новини! Гурт GO_A зі своєю піснею «Соловей» таки поїде на «Євробачення-2020» та боротиметься за перемогу у пісенному конкурсі!

За матеріалами bbc.com

Фото: @GoAbandoriginal

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