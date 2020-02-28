Що, знову? Україна швидше за все не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення – 2020». А справа в тому, що Міністерство юстиції заарештувало рахунки «Суспільного», який забезпечує поїздку фіналіста Нацвідбору, гурту Go_A, в Нідерланди.

Прес-служба каналу опублікувала на сайті пояснення ситуації, що склалася:

Виконавча служба Міністерства юстиції наклала арешт на всі рахунки Суспільного.

Рішенням суду Суспільне має сплатити борг в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства Євроньюз, у провадженні, яке 18 лютого відкрило Міністерство юстиції України.

– Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з Євроньюз розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії «Євроньюз», що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність, – наголосив мовник.

Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема запуск нової суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість для роботи національних телеканалів мовника, усіх регіональних каналів, діджитал-платформ та трьох радіостанцій.

Через це усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків Суспільного мовника до компанії Євроньюз. У результаті із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік Суспільний мовник недоотримає майже 300 млн грн.

Суспільне вже зверталося і продовжує до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення заборгованості.

Нагадаємо, що у 2019 році Україна не брала участь у «Євробаченні». Сподіваємося, що ситуація не повториться. І кошти на поїздку Go_A знайдуться. Нагадаємо, що«Євробачення – 2020» відбудеться в травні в Нідерландах, так що пару місяців ще є.

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