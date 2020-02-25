Музиканти стали офіційними представниками України на пісенному конкурсі

Український гурт Go_A, який виграв Нацвідбір на «Євробачення-2020», нарешті підписав угоду з Національною суспільною телерадіокомпанією України. Відбулося це у вівторок, 25 лютого, під час прес-конференції Go_A в УНІАН.

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія підтвердив, що усю фінансову підтримку під час підготовки номера гурту, поїздки у Роттердам й перебування на конкурсі у травні забезпечить саме суспільний мовник.

– Ми веземо на «Євробачення» шість учасників гурту і забезпечуємо підготовку від нині і далі, – сказав Зураб Аласанія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram stbua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

За його словами, загалом делегація на «Євробаченні-2020» від України складатиметься з 12 людей, які будуть супроводжувати Go_A у Роттердамі.

Як розповіла солістка гурту Катерина Павленко, Go_A готувалися до міжнародного пісенного конкурсу останні сім років. Перемогу у Нацвідборі вона назвала перемогою української культури. Пісню «Соловей» вона виконує автентичним вокалом.

Нагадаємо, що «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди.

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