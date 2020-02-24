Після прямого ефіру учасники заявили про несправність техніки

Фіналісти Національного відбору на «Євробачення-2020» український гурт TVORCHI заявили про несправність техніки під час прямих ефірів конкурсу. Вокаліст Джеффрі Кенні розказав, що під час його виступу він чув у навушнику себе, а не музику треку. Несправність техніки, за його словами, сталась і в півфіналі, коли артисти виступали вперше. Таким чином TVORCHI пояснюють свій невдалий виступ, який низько оцінили і журі, і глядачі.

– Я вважаю, що це не професіонально. «Євробачення-2020», камон! Це не про «Євробачення», це не професіонально. І просто в кінці посміятися і сказати, що все було окей, – поділився саунд-продюсер гурту TVORCHI Андрій Гуцуляк.

Музиканти наголосили, що точно більше не повернуться на Національний відбір на «Євробачення». Адже, на їхню думку, така непрофесійність недопустима.

– Вони повністю вимкнули музику! Як я повинен був співати без музики! А після виступу вони посміялися, наче це було весело. «Євробачення» може краще за це. Це не той рівень професійності, на який ми розраховували. На мою думку, це ганьба! – обурився вокаліст Джеффрі Кенні.

На такі звинувачення від TVORCHI головний звукорежисер проєкту Олександр Цивьян та музичний продюсер Нацвідбору Руслан Квінта наголосили, що у всіх без винятку учасників під час прямого ефіру звук в «інейрах» працював належно. У соліста гурту TVORCHI – також, інакше б він не вступив вчасно у фонограму і не потрапив у ритм.

– Всі бачили, що Джеффрі із самого початку пісні й до кінця виступу ритмічно був у музиці та співав синхронно з бек-вокалістами. Це означає, що звук солісту поступав належним чином. Причина того, що соліст випав з тональності і у нього був нестабільний вокал – у відсутності досвіду. Ми стикалися з цими моментами у Джефрі на всіх етапах відбору, починаючи від кастингів і до фіналу. Допомагали гурту виправити їх під час репетицій. Але, як показав фінальний виступ, хлопцям є над чим працювати, – коментує Руслан Квінта.

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