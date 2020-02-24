Український гурт TVORCHI довго приховував особисте життя. Ні вокаліст Джеффрі Кенні, ні саунд-продюсер Андрій Гуцуляк не розповідали, що відбувається на їхньому любовному фронті. У всіх інтерв’ю хлопці говорили про музику та творчість, а особисте залишали лише для себе.

Правда про особисте життя TVORCHI привідкрилася на Національному відборі на «Євробачення-2020». У прямому ефірі Сергій Притула підколов Джеффрі, що мовляв той лишився в Україні не через музику, а через дружину. Виявилося, що 22-річний вокаліст одружений. Дружину Джеффрі звати Наталія. За словами фіналіста, для нього вона завжди на першому місці і лише потім іде музика.

Як дізнався Новий канал, Деффрі Кенні побрався, коли йому було 21 рік. А після нього зі своєю обраницею одружився і його колега 23-річний Андрій Гуцуляк. Замолодими для шлюбу хлопці себе не вважають.

– Одруження для мене не змінює майже нічого, окрім того, що ви обмінялися обручками й заприсяглися бути разом усе життя, жити під одним дахом. Якщо ви до того жили разом, знаєте одне одного достатньо часу, я не бачу причини, щоб не одружуватися, – поділився Джеффрі Кенні.

– Мені 23, я старший за Джеффрі. І не вважаю, що це зарано. Все залежить, перш за все, від людини. Якщо бачиш, що людина твоя, то навіщо чекати. Може, в когось є стереотипи про одруження, а в нас все інакше, – підтримав його Андрій Гуцуляк.

Ексклюзивно для Нового каналу TVORCHI розповіли про те, як освідчувалися своїм дружинам.

Джеффрі: Моя дружина дуже любить сир. Я не хотів робити нічого традиційного чи використовувати кліше. Це так банально – освідчуватися в екзотичній подорожі чи на вершині гори. Вважаю, що можна це зробити і вдома. Все залежить від того, що твоєму партнеру подобається. Я зробив це за допомогою сиру. Їй це сподобалося, вона потім його з’їла. Розповідаю, як все було. Того дня Наташа кудись вийшла, і я готувався освідчитися, коли вона повернеться. Використав сир, щоб викласти деякі фрази. Не звичайне «вийдеш за мене?», а дещо своє. Вона повернулася додому і побачила все це. І після того, як емоції вщухли, ми з’їли сир. Для мене це класна пропозиція. Вам не потрібні найдорожчі місця чи речі, щоб освідчитися. Я так думаю.

Андрій: Я не скажу, як звати мою дружину. Але можу розповісти, як освідчувався. Моя дружина з дитинства була затятою фанаткою «30 Seconds To Mars». У неї колись були обклеєні стіни і таке інше. Вона дуже мріяла потрапити на їхній концерт, і якось я знайшов квитки. Вона цілий концерт проплакала. Ще не бачив такого, щоб просто стояти і плакати (сміється). А мені наче концерт, як концерт. А вона ревіла. Це було жорстко. Потім, після концерту, ми вирішили прогулятися, і я освідчився. Відсвяткували хот-догом на заправці, ще потім по дорозі зайшли в Мак і поїхали з Києва.

Більше про музику, лайфстайл та Нацвідбір на «Євробачення-2020» читайте в ексклюзивному інтерв’ю TVORCHI для Нового каналу.

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