Фінал Національного відбору на «Євробачення-2020» відбувся! Конкурсні номери представлені, голоси журі та глядачів підраховані. Момент істини настав – відомо, хто поїде на «Євробачення» від України в 2020 році. Ім’я переможця і результати голосування – дивися у матеріалі Нового каналу просто зараз!

Грандіозний фінал Національного відбору на «Євробачення-2020» пройшов сьогодні, 22 лютого, в прямому ефірі СТБ і UA:Перший. За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі боролися шестеро фіналістів:

1. KRUTЬ,

2. Go_A,

3.Jerry Heil,

4. TVORCHI,

5. KHAYAT,

6. David Axelrod.

«Євробачення – 2020»: всі пісні фіналістів Нацвідбору

За результатами фіналу Національного відбору на «Євробачення-2020», переможцями стали Go_A. Саме цей колектив представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в 2020 році, який пройде в Нідерландах.

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