Вже 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на «Євробачення-2020». Україна нарешті визначить свого представника на міжнародному пісенному конкурсі. Букмекери вже активно роблять ставки, тому і ми пропонуємо тобі перевірити своє шосте чуття.

Після першого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення-2020» ходили чутки, що менеджер когось з фіналістів зробив ставку на свого артиста і підняв непогану суму. Виявилося, що це був менеджер співачки та бандуристки KRUTЬ, яка здобула дві вісімки від журі та глядачів. А у другому півфіналі виявилося, що за право представляти Україну на пісенному конкурсі ще позмагаються TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod.

Раніше у голосуванні за свого фаворита читачі сайту Нового каналу вгадали чотирьох з шести фіналістів Національно відбору на «Євробачення-2020». Пропонуємо тобі знову випробувати вдачу та спробувати вгадати, хто ж поїде від України у Нідерланди. Перевір, чи збігається твій вибір зі ставками букмекерів.

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