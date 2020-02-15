Ось і визначилися фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2020». Отже, за можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах боротимуться KRUTЬ, Go_A, Jerry Heil, KHAYAT, TVORCHI та David Axelrod.

Хто і під яким номером виступатиме у фіналі вже відомо. Жеребкування відбулося в прямому ефірі другого півфіналу Нацвідбору відразу після оголошення остаточних результатів голосування. Отже, за провидінням долі та щасливого випадку… артисти виступатимуть у такій послідовності:

1. KRUTЬ,

2. Jerry Heil,

3. Go_A,

4. David Axelrod,

5. KHAYAT,

6. TVORCHI.

Запам’ятовуйте порядкові номери виступів артистів, щоб проголосувати за улюбленого виконавця під час вирішального концерту. Нагадаємо, що конкурсант від України на «Євробачення-2020» визначиться в суботу, 22 лютого, о 19:00в прямому ефірі СТБ і UA: Перший.