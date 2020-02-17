Новий каналG.spaceШОУМАНІЯХто пройшов у фінал Нацвідбору на «Євробачення – 2020»: повний список учасників

Хто пройшов у фінал Нацвідбору на «Євробачення – 2020»: повний список учасників

Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення

Хочешь дізнатися хто пройшов в фінал відобру на Євробачення? Фіналісти Нацвідбору від України вже визначилися. 15 лютого, у другому півфіналі боролися:

1. MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE
2. FO SHO
3. Еліна Іващенко
4. Олександр Порядинский
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8.TVORCHI

Змагання було яскравим, драйвовим і з несподіваними фіналом. За результатами голосування журі та глядачів в фінал відбору на Єробачення виходять:

Решта вибувають з гонки.

Отже! Повний список фіналістів Нацвідбору на «Євробачення – 2020» виглядає так:

1. KRUTЬ,
2. Go_A,
3.Jerry Heil,
4. TVORCHI,
5. KHAYAT,
6. David Axelrod.

Найсерйозніша боротьба за перемогу в Нацвідборі і можливість представляти Україну на «Євробаченні – 2020» в Нідерландах відбудеться наступної суботи, 22 лютого, о 19:00 в прямому ефірі СТБ і UA: Перший.

На когось ставиш?

 

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