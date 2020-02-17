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17 лютого
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на «Євробачення – 2020»: повний список учасників
Хочешь дізнатися хто пройшов в фінал відобру на Євробачення? Фіналісти Нацвідбору від України вже визначилися. 15 лютого, у другому півфіналі боролися:
1.
MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE
2. FO SHO
3. Еліна Іващенко
4. Олександр Порядинский
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI
Змагання було яскравим, драйвовим і з несподіваними фіналом. За результатами голосування журі та глядачів в фінал відбору на Єробачення виходять:
Решта вибувають з гонки.
Отже! Повний список фіналістів Нацвідбору на «Євробачення – 2020» виглядає так:
1.
KRUTЬ,
2. Go_A,
3. Jerry Heil,
4. TVORCHI,
5. KHAYAT,
6. David Axelrod.
Найсерйозніша боротьба за перемогу в Нацвідборі і можливість представляти Україну на «Євробаченні – 2020» в Нідерландах відбудеться наступної суботи, 22 лютого, о 19:00 в прямому ефірі СТБ і UA: Перший.
На когось ставиш?