Чули про TVORCHI? Це українська група з Тернополя, яка пройшла у фінал Нацвідбору на «Євробачення – 2020». Хлопці люблять комбінувати хаус, фанк, джазові гармонії, соул і r&b. Звучання групи настільки свіже і цікаве, що починаєш пишатися нашими музикантами ще більше. Давай познайомимося з TVORCHI ближче.

TVORCHI: 10 фактів про учасників Нацвідбору на «Євробачення – 2020»

1. Група складається з двох людей – українця Андрія Гоцуляка (23 роки) і нігерійця Джеффрі Кенні (22 роки). Перший – саунд-продюсер. Другий – автор слів і вокаліст. Андрій і Джеффрі живуть у Тернополі. Хлопці познайомилися на вулиці і незабаром стали друзями. А починалося все з того, що Андрій хотів підучити англійську та допомогти Джеффрі поліпшити знання української.

2. Андрій активно розвивався в музичній сфері з 2011 року. Він зводив треки, викладав їх на SoundCloud і навіть співпрацював з американським лейблом. Але після створення групи вирішив заблокувати свої старі записи, щоб почати все з чистого аркуша.

3. Джеффрі займався музикою в старшій школі, співав у хорі. Пізніше почав грати на гітарі і виступати з вуличними музикантами.

4. Перший раз Андрій подумав зробити музичну колаборацію з Джеффрі, коли почув його голос. Друг прийшов привітати його з Днем народження і під гітару заспівав Happy Birthday.

5. Хлопці створили гурт TVORCHI в 2018 році. Але перші пісні випустили на рік раніше. У 2017 вийшли сингли Slow і You. Зараз група може похвалитися двома альбомами – The Parts (2018) і Disco Lights (2019). І трьома кліпами – «Молодість», Believe і # не танцюю.

6. Перший великий успіх прийшов до TVORCHI після кліпу Believe. На його створення вони витратили 100 доларів. А в результаті отримали дикий відгук – понад 400 тисяч переглядів за кілька днів, 9 місце в чартах Google Play в Україні.

7. Для групи Нацвідбір на «Євробачення – 2020» – перший конкурс такого масштабу. Впевнені, сцени вони не боятимуться, адже вже підкорили культові українські фестивалі Atlas Weekend та «Білі ночі».

8. Андрій і Джеффрі люблять розігрувати своїх фанатів. Коли у них запитують: «Це ви – TVORCHI?», хлопці спочатку відповідають: «Ні». І спостерігають за реакцією. Фанати починають вдивлятися в фото групи, шукати відмінності … Пранкери, що тут скажеш.

9. Цікаво, що у друзів навіть професії однакові. Через пару років спілкування вони з’ясували, що обидва фармацевти.

10. У конкурсній пісні TVORCHI – Bonfire заховано багато символіки. Наприклад, звуки труби – це сигнал до дії. А програш зі словами «ля-ля-ля» – порожні розмови, які ні до чого не приводять. До слова, ідея конкурсної пісні Bonfire виникла, коли Андрій дізнався про челлендж блогера MrBeast під назвою #TeamTrees. Той поставив собі за мету посадити 20 мільйонів дерев до настання 2020 року. І йому це вдалося!

Зараз TVORCHI активно працюють над новим альбомом і навіть погрожують випустити його навесні.

