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Фінал відбору на «Євробачення – 2020»: онлайн-трансляція
Уже цієї суботи, 22 лютого, відбудеться фінал відбору на «Євробачення – 2020» в Україні. Конкурсанти виступлять о 19:00 в прямому ефірі СТБ і UA: Перший. Онлайн-трансляція буде доступна тут, на сайті Нового каналу, і на офіційних YOUTUBE-каналах тих же СТБ і UA: Перший.
Дивитися онлайн фінал відбору на «Євробачення – 2020»
Нагадаємо, хто пройшов у фінал відбору на «Євробачення – 2020»:
Дивіться онлайн фінал відбору на Євробачення 2020 тут. Нагадаємо, він відбудеться вже завтра, 22 лютого. Зберігай сторінку в закладки, щоб не пропустити фінал Національного відбору на Євробачення 2020 і першим дізнатися ім’я артиста, який представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі.