Уже цієї суботи, 22 лютого, відбудеться фінал відбору на «Євробачення – 2020» в Україні. Конкурсанти виступлять о 19:00 в прямому ефірі СТБ і UA: Перший. Онлайн-трансляція буде доступна тут, на сайті Нового каналу, і на офіційних YOUTUBE-каналах тих же СТБ і UA: Перший.

Дивитися онлайн фінал відбору на «Євробачення – 2020»

Нагадаємо, хто пройшов у фінал відбору на «Євробачення – 2020»:

1. KRUTЬ,

2. Jerry Heil,

3. Go_A,

4. David Axelrod,

5. KHAYAT,

6. TVORCHI.

Радимо прослухати пісні всіх фіналістів відбору на «Євробачення – 2020» до прямого ефіру, щоб визначитися з фаворитом і проголосувати за найкращого виконавця.

Дивіться онлайн фінал відбору на Євробачення 2020 тут. Нагадаємо, він відбудеться вже завтра, 22 лютого. Зберігай сторінку в закладки, щоб не пропустити фінал Національного відбору на Євробачення 2020 і першим дізнатися ім’я артиста, який представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі.