Фіналісти Нацвідбору на «Євробачення-2020» здивували несподіваним кінцем конкурсної пісні Bonfire

Електронний гурт TVORCHI вирішив продовжити трек Bonfire, прислухавшись до думки суддів та глядачів. У другому півфіналі Національного відбору на «Євробачення-2020», який відбувся 15 лютого, музиканти представили новий подовжений варіант конкурсної пісні.

– Ми випустили Bonfire з одним закінченням. У тому варіанті, який був у ліричному відео, ми були впевнені на сто відсотків. Люди захотіли ще якогось закінчення. Ми подумали і зрозуміли, що один варіант працює, але й інший працює. Обидва сходяться з меседжем, тоді чому б не попробувати? Якщо фанати просять, ми зробимо. Ми вирішили зробити сюрприз і їм сподобалося, – розповіли TVORCHI ексклюзивно Новому каналу.

На даний момент дует TVORCHI працює над доповненням конкурсного номеру. Як розповіли Джеффрі та Андрій Новому каналу, можливо вони додадуть людей на сцену та зроблять виступ більш драйвовим.

Їхній конкурсний трек Bonfire – це звернення до старшого покоління від молоді.

– Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя і ці зміни не завжди в кращу сторону. Але всі закривають на проблеми очі, та максимум, на який ми можемо очікувати – це гучні слова. Молодь все бачить і робить висновки. Ще є час визнати помилки минулого і все змінити, – говорять музиканти.



Нагадаємо, фінал Національного відбору на «Євробачення-20202 відбудеться вже у суботу, 22 лютого. В ефірі одразу двох загальнонаціональних телеканалів СТБ та UA:ПЕРШИЙ українці оберуть свого представника на пісенний конкурс, який цього року пройде в Нідерландах. У фіналі TVORCHI виступлять під номером шість.

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