Jerry Heil поекспериментувала зі своєю конкурсною піснею #VEGAN.

Таким чином співачка відреагувала на коментарі журі Нацвідбору і своїх шанувальників, яким не вистачило вокалу під час її виступу. Альтернативну версію #VEGAN дівчина заспівала вдома і виклала шматочок в сторіз. Несподівано драйвова пісня перетворилася в ніжну і романтичну. Слухаємо:

Video: Jerry Heil заспівала альтернативну версію пісні #VEGAN. Слухаємо! Jerry Heil (Джеррі Хеіл) змінила пісню #VEGAN. Альтернативна версія конкурсної пісні Jerry Heil на Євробачення 2020 вийшла дуже ліричною. ВІДЕО

Співачка не раз говорила, що до фіналу Нацвідбору планує вдосконалити пісню. Навряд вона ризикне зробити настільки разючі зміни. Поки #VEGAN звучить ось так:

Нагадаємо, що Jerry Heil пройшла у фінал Нацвідбору і виступить під №2 в суботу, 22 лютого, о 19:00 в прямому ефірі СТБ і UA: Перший. А поки ми чекаємо суботи, пропонуємо взяти участь у глядацькому голосуванні за того, хто гідний представляти Україну на «Євробачення-2020» в Нідерландах.

Фото – @thejerryheil

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