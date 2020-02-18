Jerry Heil заспівала альтернативну версію пісні #VEGAN. Слухаємо!
Jerry Heil поекспериментувала зі своєю конкурсною піснею #VEGAN.
Таким чином співачка відреагувала на коментарі журі Нацвідбору і своїх шанувальників, яким не вистачило вокалу під час її виступу. Альтернативну версію #VEGAN дівчина заспівала вдома і виклала шматочок в сторіз. Несподівано драйвова пісня перетворилася в ніжну і романтичну. Слухаємо:
Співачка не раз говорила, що до фіналу Нацвідбору планує вдосконалити пісню. Навряд вона ризикне зробити настільки разючі зміни. Поки #VEGAN звучить ось так:
Нагадаємо, що Jerry Heil пройшла у фінал Нацвідбору і виступить під №2 в суботу, 22 лютого, о 19:00 в прямому ефірі СТБ і UA: Перший. А поки ми чекаємо суботи, пропонуємо взяти участь у глядацькому голосуванні за того, хто гідний представляти Україну на «Євробачення-2020» в Нідерландах.
Фото – @thejerryheil
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