Онлайн-трансляція другого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення – 2020» розпочнеться 15 лютого 2020 року рівно 19.00. Нагадуємо, після першого прямого ефіру в фінал пройшли KRUTЬ, Go_A і Jerry Heil.

Дивись нашу онлайн-трансляцію відбору на «Євробачення – 2020» на цій сторінці і в числі перших дізнайся, хто буде змагатися 22 лютого за право представити нашу країну на наймузичнішому конкурсі Європи!

Національний відбір на «Євробачення – 2020» дивитися онлайн

</ iframe>Учасники другого півфіналу Національного відбору на Євробачення 20201. MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE<br /> 2. FO SHO<br /> 3. ЭЛІНА ИВАЩЕНКО<br /> 4. ОЛЕКСАНДР ПОРЯДИНСКИЙ<br /> 5. GARNA<br /> 6. KHAYAT<br /> 7. David Axelrod<br /> 8.TVORCHIНе забувай голосувати за тих конкурсантів, які тобі сподобалися. Від твого голосу залежить дуже багато!<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>

Учасники другого півфіналу Національного відбору на «Євробачення – 2020»:

1. MOONZOO FEAT. F.M.F. SURE

2. FO SHO

3. Еліна Іващенко

4. Олександр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8.TVORCHI

Всі пісні учасників другого півфіналу вже можна прослухати і порівняти. Всі настільки різні, що визначити фіналістів дуже складно. Так що результати будуть точно несподіваними. Не забувай голосувати за тих конкурсантів, які тобі сподобалися. Адже рішення глядачів вирішальне.

До слова, на тебе чекає сюрприз: під час підрахунку голосів на сцені Нацвідбору виступить запрошена зіркова група – The Hardkiss. Не пропусти!