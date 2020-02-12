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The HARDKISS виступлять у другому півфіналі Нацвідбору на «Євробачення-2020»
А компанію українському гурту складе представник Чехії на «Євробаченні-2020» – виконавець Бенні Крісто
За традицією під час півфіналів Нацвідбору виступає кілька запрошених гостей. Цього разу на сцену піднімуться The HARDKISS і Бенні Крісто з Чехії з піснею «Kemama», якій він планує завоювати «Євробачення-2020» в Роттердамі в травні.
Нагадаємо, що 15 лютого пройде другий півфінал Національного відбору, і ми дізнаємося, хто з учасників приєднається в фіналі до KRUTЬ, GO_A і Jerry Heil. Всього в суботу на сцену піднімуться вісім конкурсантів: