The HARDKISS виступлять у другому півфіналі Нацвідбору на «Євробачення-2020»

А компанію українському гурту складе представник Чехії на «Євробаченні-2020» – виконавець Бенні Крісто

За традицією під час півфіналів Нацвідбору виступає кілька запрошених гостей. Цього разу на сцену піднімуться The HARDKISS і Бенні Крісто з Чехії з піснею «Kemama», якій він планує завоювати «Євробачення-2020» в Роттердамі в травні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ben Cristovao (@bennycristo) 8 Фев 2020 в 9:37 PST

Нагадаємо, що 15 лютого пройде другий півфінал Національного відбору, і ми дізнаємося, хто з учасників приєднається в фіналі до KRUTЬ, GO_A і Jerry Heil. Всього в суботу на сцену піднімуться вісім конкурсантів:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Еліна Іващенко

Олександр Порядінскій

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

Організатори Нацвідбору на «Євробачення-2020» – СТБ та UA: Суспільне мовлення.

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