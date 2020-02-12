Групу Fo Sho можна сміливо назвати відкриттям року. Три сестри-афроукраїнки створили яскравий і сміливий хіп-хоп проект всього лише в березні 2019 року. За цей короткий час вони встигли випустити кліп і стати учасниками Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення 2020»! За результатами жеребкування дівчата виступлять у другому півфіналі 15 лютого за №2.

Конкурсна пісня Fo Sho називається «BLCK SQR». Ексклюзивно Новому каналу сестри розповіли, про що вона:

– Ця пісня про «Чорному квадраті» українського художника Казимира Мелевіча. Він прославив Україну своєю творчістю. Вирішили, що ми теж такий собі чорний квадрат з України, і теж несемо мистецтво. Побачили відображення, тому вирішили написати про нього і ще раз прославити Україну, дай Бог …

Що ж відомо про цю яскравою групі? Ми зібрали 10 цікавих фактів про Fo Sho, щоб познайомити тебе з ними ближче.

10 фактів про групу Fo Sho

1. Групу Fo Sho створили три сестри Бетті, Сіона і Міріам Ендале.

2. Співачки народилися і виросли в Україні. А ось їхні батьки приїхали з Ефіопії в 1980-х і після народження Бетті вирішили осісти в Харкові. Спочатку вони не підтримували захоплення дочок музикою, бо вважали таку професію несерйозною.

3. Бетті – стоматолог за фахом, але паралельно кілька років займалася музикою. Заради мрії співати на великій сцені вона звільнилася з роботи, переїхала до Києва і почала розвиватися як артист. До слова, Бетті співала на бек-вокалі у Tayanna. А зараз сонграйтер своєї групи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fosho.official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

4. Середня сестра Сіона навчалася грі на фортепіано. Зараз вона студентка Харківського університету. А Міріам, наймолодша, вчилася грати на скрипці і тільки закінчила середню школу. Дівчата поки живуть на два міста – Київ і Харків, але планують переїхати в столицю, щоб розвивати свій бренд.

5. Fo Sho – це американський сленг. Іншими словами – for sure, totally cool. Що значить – захват від крутості, захоплення.

6. В активі групи вже три пісні. Прем’єра кліпу на першу пісню XTRA відбулася 3 червня 2019 року, потім вийшли треки Catchy і BLCK SQR. Група Fo Sho успішно дебютувала на великій сцені. Можна тільки позаздрити, що одне з перших її виступів відбулося на Atlas Weekend.

7. Fo Sho активно працюють над дебютним альбомом. Попередньо в ньому буде 10 пісень і мікс жанрів – хіп-хопу, джазу і R’n’B.

8. В музиці сестри рівняють на реперів Tupac Shakur, Kendrick Lamar, Jay Z.

9. У кожної із дівчат є призвисько. У Бетті – Вікторія, бо це її друге ім’я. У Сіони – Сьома. Так “почули” її ім’я при знайомстві. А у Міріам – триста шістдесят. І це ціла історія: Бетті попросила менеджерку групи замовити їй футболку. А Міріам побачила, що саме цю сумму менеджерка оплачує через банківський мобільний додаток і швидесенько все розповіла сестрі. Через її гострий зір і з’явилося прізвисько.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fosho.official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

10. У сестер є свій внутрішній прикол. Коли хтось запитує: «Шо? Шо?». Вони відповідають – «Fo Sho»!

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