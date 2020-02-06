Cloudless: Про пісню-психолога, нового соліста і особливу музику. Нацвідбір на «Євробачення-2020»

8 лютого пройде перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2020». І ми продовжуємо знайомити вас із його учасниками! На черзі – молодий бенд Cloudless, які знайшли соліста вже після того, як подали заявку на участь у конкурсі 🙂 Хто він, новий фронтмен групи, чим займаються музиканти в звичайному житті, і чому впевнені, що пісня про депресію повинна завоювати Україну, читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

Що таке «Сloudless», і чому така назва?

Антон: Назву ми придумали ще з попереднім складом. Є навіть маленька історія! Ми з Женею (колишній соліст групи, – прим. ред.) їхали в «Інтерсіті», а на дисплеї був прогноз погоди і написано «Безхмарно». Нас якось зачепило, і, хоча ми потім ще кілька місяців приміряли різні варіанти, саме ця назва прижилася.

Пам’ятаєте, які були ще варіанти назви?

А.: Щойно нам прийшла фінальна назва, ми забули всі вторинні варіанти!

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Є відчуття, що в кар’єрі групи все так, як і в назві – безхмарно?

А.: Найцікавіше, що наш шлях якраз зовсім не безхмарний. Але ж труднощі загартовують, і без них ми б не дійшли до того, що є зараз. Але ми йдемо вперед незважаючи на погоду! J

Як так вийшло, що від вас пішов соліст, і ви буквально відразу подалися на участь у Нацвідборі на «Євробачення» вже з новим солістом?

А.: Ну, як, не зовсім відразу… минуло близько чотирьох місяців. Технічно зі старим складом ми розійшлися влітку, остання спільна робота – наш кліп «Бувай». Вже давно запланували його презентацію, але те, що це співпаде з прощанням із Женею, звісно ж, не очікував ніхто. Ми в той момент справді не знали, що буде далі, не знали, що знайдемо Юру (Юрій Каналош, новий соліст Cloudless, – прим. ред.). Зі старого складу залишився лише я, а ще команда, яка нам допомагає.

Як ви знайшли Юру?

А.: Був непростий період після розпаду нашого складу, і мої друзі різними способами намагалися мене підбадьорити. Вони скидали посилання на різних вокалістів. Ми переглянули всі сезони українських талант-шоу, але коли побачили на екрані Юру, щось немов запалилося над головою! Лампочка, як у коміксах. Це він! Ми знайшли контакти, зателефонували і… Юра нам відмовив. Він тоді був учасником ТБ-проекту, постійні зйомки, саме готувався до прямих ефірів. Йому було зовсім не до нас. Та за пару тижнів я зважився і знову його набрав, розповів про участь у Нацвідборі. Думаю, цим його й підкупив 🙂 Жартую!

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Юро, а яка ваша версія? Вся справа в «Євробаченні» чи…?

Юрій: Коли Антон мені зателефонував, я був весь в «Х-Факторі» і взагалі не бачив себе учасником групи. Завжди думав, що буду сольним виконавцем. Після другого дзвінка Антона мені стало все ж цікаво, і я погодився, бо захотів спробувати щось нове для себе. Зараз ані краплі не шкодую: в групі ми доповнюємо один одного, і я вважаю, що три голови краще, ніж одна!

Михайло, ви ще жодного слова не сказали 🙂 Розкажіть про себе, як ви потрапили в групу?

М.: Моя історія дуже схожа на історію Антона, тільки я грав у менш популярній групі. Ми дуже довго намагалися передати нашу музику світу… Але через те, що не знали, як це робити, довелося розбігтися. Якщо чесно, я вже й не думав, що буду займатися чимось, пов’язаним із музикою! Майже зневірившись, написав у себе на сторінці в соціальній мережі: «Які ваші музичні пропозиції». І Антон мені відповів. Так я й потрапив у Cloudless.

Ви почуваєтеся втрьох частиною одного великого цілого?

А.: Сьогодні так! Але, по правді кажучи, пару місяців тому в мене були великі сумніви. Не знаю, як у хлопців… Але вир, у який ми потрапили, подавши заявку на Нацвідбір, – це перевірка на стійкість, перевірка і вогнем, і водою, і мідними трубами… І ми одне одного дуже підтримуємо. Все переживаємо разом. Творчі процеси не завжди відбуваються гладенько, і все, що зараз відбувається перед ефіром, дуже загартовує. Я задоволений тим, як ми тримаємося в ці непрості дні підготовки: щодня в нас по кілька інтерв’ю, репетиції, психологи… Ніколи раніше не було таких завантажених днів! І це круто!

В групі ми доповнюємо один одного, і я вважаю, що три голови краще, ніж одна!

М.: Були такі ситуації, коли нас намагалися зламати. Але якщо не зламали, ми справді повинні бути тут і маємо бути групою!

Ви вже сварилися в новому складі? 🙂

А.: Так! (сміється). У нас не було суперкритичних моментів, але були невеликі непорозуміння. Зараз все заспокоїлося – і вихори внутрішні, емоційні. Ми знайшли точки дотику, які нам допомагають.

Ви себе позиціонуєте як гурт якого музичного напрямку?

А.: Ми не любимо ярликів. Та якщо все-таки вибирати, то Cloudless, швидше, «поп-гурт», але з різними елементами – рок, електроніка. Це дуже широке поняття! Ми насамперед просто експортуємо щось зсередини нас – назовні, до слухача. Якщо до цього нас називали «інді» (від «independent» – «незалежні»), можна сказати, що зараз наша музика – це інді-поп. Хоча багато ЗМІ про нашу конкурсну пісню пишуть, що це «рок-хіт». У кожній фатальний пісні є поп-елементи, і, по суті, всі жанри змішані. Не можна сказати, що наша пісня – це чистий рок, чиста попса тощо. У нашому треку є навіть фрагмент репу!

Єдина рок-група, яка їздила від України – це O.Torvald, і їхній виступ на «Євробаченні» оцінили не надто високо. Якщо ви пройдете, чому публіка має вас полюбити?

А.: Ми чесні! Це починається вже з того, що музику і текст пишемо самі. Не замовляємо жодних консультацій, не просимо когось написати за нас. Це на 100% наша творчість! Справжні емоції і справжні ми. Ми не писали «Drown me down» під «Євробачення», не думали про формат. Ця ідея лежала в мене вдома на комп’ютері, ми її розвинули, коли зустрілися новим складом. У нас було бажання потрапити на відбір, але не було думки, що пройдемо, якщо чесно! Адже не співаємо про кохання, ми підняли тему, яка торкнулася особисто нас: криза, депресія… Всі ми через це пройшли свого часу, і, можна сказати, конвертували свій досвід у трек. Для кожного з нас «Drown me down» – це, передусім, друг, який зможе підтримати у важкий момент. Музика часом працює, як психолог… У мене в підлітковому віці були певні життєві труднощі, і саме музика допомогла знайти сили і з усім впоратися.

Ю.: Ця пісня витягла мене з депресії! У той момент, коли ми над нею працювали, нас всіх гризли сумніви: вийде чи ні. Тому спрямували весь наш біль і всі особисті переживання в цю пісню, і просто випустили її.

Ю.: Чи були такі ситуації, коли здавалося, світ в тебе не вірить, певні люди в тебе не вірять! Трапляється, що навіть ти сам у себе не віриш… І хочеться просто здатися. Але цього не можна робити в жодному разі! Потрібно продовжувати займатися тим, що ти любиш, і йти вперед.

Для творчої людини це важко – балансувати в об’єктивному сприйнятті, у своїй голові

А.: Я влітку, в період розпаду старого складу, вперше пішов до психолога, бо перестав справлятися з тим, що відбувається. Для творчої людини це важко – балансувати в об’єктивному сприйнятті, у своїй голові. Це завжди боротьба між тим, що ти сам собі вигадав, і реальністю. У нашій країні важко співати те, що тобі подобається, і при цьому збирати свою аудиторію. Якби ми просто хотіли заробити, ми б пішли в MOZGI, наприклад, це більш профільна музика.

А як ви заробляєте, якщо не музикою?

А.: Я – фрилансер. Пишу музику для реклами, роблю музичне оформлення. Цього достатньо, щоб втілювати свої ідеї.

Ю.: Я продав кілька пісень невідомим артистам, пробував працювати на студії, писати тексти англійською та російською.

М .: Я веб-розробник 🙂 Доводиться брати відпустку заради репетицій і виступів.

Наскільки сильно змінилося ваше життя за останні два тижні?

А.: Кардинально. Все відбувається нереально швидко! Це лише початок, а мені вже по-хорошому страшно. Ми усвідомлюємо, що такий ритм – це атрибут популярності. Тому зараз намагаємося прокачати свої фізичні можливості, щоб бути готовими до цього. Наприклад, сьогодні ми спали чотири години… Юра взагалі прокинувся о третій ранку.

Серед ваших конкурентів на Нацвідборі чи всі виконавці вам були відомі раніше?

А.: У принципі так, ми не знали тільки GIO.

Наша музика подобається людям, і ми цьому раді!

Ви не боїтеся змагатися з Jerry Heil і армією її фанатів?

А.: Вона справді крута, дуже гідний конкурент! Але вже той факт, що до Нацвідбору в нас не було великої фан-бази, а зараз багато пишуть, як їм сподобався наш трек, і що вони будуть нас підтримувати, це великий показник успіху. Наша музика подобається людям, і ми цьому раді!

Ви готуєтеся якось завчасно до запитань, які буде ставити Сергій Притула? У вас є такі секрети, якими він зможе вас підчепити?

Ю.: Ні, не готуємося. В нас немає скелетів у шафі, тому цікаво навіть, що він відкопає :). Я знаю Антона і Мішу лише два місяці. Мало, здавалося б. Але ті обставини, в які ми зараз потрапили, рівносильні кільком рокам дружби, і ми вже зараз добре відчуваємо одне одного!

Як ви думаєте, хто з вас швидше знайде смішну відповідь на підколи Сергія?

А.: SIRI! (сміється). А насправді, в кого буде мікрофон у той момент, на того й надія.

Ну і давайте підіб’ємо підсумок: чому Україну на «Євробаченні-2020» гідні представляти саме Cloudless?

А: Це не просто пісня-розвага, у треку «Drown me down» є місія, він підіймає чимало важливих питань. Ми відчуваємо потрібність цієї пісні просто тут і зараз.

Що ж, подивимося, як оцінять пісню і виступ Cloudless журі та глядачі, і чи вдасться хлопцям стати ще на крок ближче до заповітної сцени в Роттердамі. Це ми дізнаємося зовсім скоро, адже перший півфінал Нацвідбору вже цієї суботи, 8 лютого.

Нагадуємо, що організатори Нацвідбору на «Євробачення-2020» – СТБ і UA: Суспільне мовлення.

Фото: Маша Мінт

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