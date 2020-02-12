Новий каналG.spaceШОУМАНІЯВітаннячка: Джамала вдруге стане мамою!

Вітаннячка: Джамала вдруге стане мамою!

Українська співачка Джамала зізналася, що чекає на другу дитину! Так, артистка невдовзі стане мамою ще одного малюка. Про це стало відомо з Instagram Джамали.

Про скоре поповнення у родині Джамала розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі. Вона опублікувала сімейне фото з чоловіком Бекіром Сулеймановим і сином Еміром-Рахманом. А сама зірка постала вже з кругленьким животиком. Поділитися радісною новиною Джамала вирішила за допомогою авторського вірша.

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Шанувальники Джамали одразу засипали співачку вітаннями у коментарях до фото. Також вони відзначили, що вже давненько підозрювали про цікавий стан артистки.

Співачка кримськотатарського походження Джамала разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим виховує маленького сина Еміра-Рахмана, якого народила 27 березня 2018 року.

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