Другий півфінал Нацвідбору на «Євробачення 2020» відбудеться 8 лютого о 19:00. Ти зможеш подивитися шоу не тільки в ефірі СТБ і UA: Перший та youtube-каналах організаторів, а й у нас на сайті. Конкурсанти Нацвідбору закликають на всіх майданчиках голосувати за себе. Вони знають, що вибір глядачів вирішальний. Ми підкажемо, як правильно віддати свій голос за улюбленого конкурсанта.

Як голосувати за учасників Нацвідбору на

«Євробачення – 2020» в Україні

Організатори Нацвідбору СТБ і UA: Перший опублікували правила голосування цього року. Отже!

1.Початок і закінчення голосування оголошується ведучим Нацвідбору – Сергієм Притулою. Тому важливо голосувати тільки в цьому часовому проміжку, ні раніше, ні пізніше.

2. Кожному учаснику півфіналу присвоєно номер від 1 до 8. Цей номер і стане своєрідним кодом конкретного конкурсанта. Дивіться, хто і під яким номером буде виступати 15 лютого.

3. Віддати свій голос можна двома способами: за допомогою sms або мобільного додатка Teleportal.

Якщо тобі зручніше відіслати смску, то потрібно відправити номер конкурсанта на 7766. Проголосувати за одного конкурсанта можна тільки один раз. Навіть якщо ти відправиш 10 повідомлень, зарахується тільки один голос.

У Teleportal все ще простіше – заходиш у вкладку Голосування і натискаєш на фотографію виконавця, який тобі сподобався. Важливо! У Teleportal потрібно зареєструватися. Таким чином організатори стежать за тим, щоб не було накруток голосів. А сама реєстрація займе кілька секунд.

В результаті голоси журі і глядачів підсумовуються і виводяться на турнірній таблиці. З першого полуфіналу у фінал проходять перші три виконавця. Решта припиняють змагання. Голос глядачів дуже важливий. Якщо декілька учасників отримають однакову кількість голосів, у фінал пройде той конкурсант, якого обрало найбільше глядачів. Детальніше правила голосування за учасника Нацвідбору на «Євробачення – 2020» можна почитати тут.

Фото – stb.ua

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