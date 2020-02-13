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13 лютого
«Аладдін 2»: Студія Disney знімає продовження мультфільму
Вілл Сміт знову перетвориться на Джина
Готуйся до нової поїздки на чарівному літаючому килимі! Студія Disney почала роботу над другою частиною фільму «Аладдін». Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Виявляється, що рішення про зйомки «Аладдін 2» було прийнято ледь не одразу після прем’єри першого фільму, яка відбулася у травні 2019 року.
Відомо, що продовження не буде засноване на мультфільмі «Аладдін 2: Повернення Джафара». Тому сюжет буде повністю оригінальним. Автором сценарію виступить Джош Гентіс і Андреа Берлофф.
Очікується, що до своїх ролей повернуться Вілл Сміт, Наомі Скотт і Мена Массуд. А от чи стане Гай Річчі режисером «Аладдін 2» поки не відомо. Дата виходу картини не повідомляється.
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