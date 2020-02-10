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Пишаємося! Українка отримала «Оскар-2020» за найкращий документальний фільм
«Оскар-2020» позаду! Церемонія Американської кіноакадемії відбулася в ніч з 9 на 10 лютого. Традиційно, кращих із кращих у сфері кіно нагороджували в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Повний список переможців премії «Оскар-2020» вже можна знайти на сторінках Нового каналу. Серед них, до речі, опинилася і українка!
Почесну статуетку «Оскар-2020» Олена Андрейчева отримала в номінації «Найкращий документальний короткометражний фільм». Тріумф українці принесла картина «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)», над якою вона працювала разом із Керол Дісінгер. Короткометражка розповідає про життя афганських дівчаток.
Олена Андрейчева народилася у Києві. Володарка «Оскара-2020» є британським кінематографістом і журналістом. Роботу в сфері документального виробництва та розвитку телебачення почала в 2006 році. Під час навчання в університеті Олена Андрейчева вивчала фізику та наукову журналістику.