Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Пісні учасників Нацвідбору на «Євробачення -2020»: перший півфінал
Перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення -2020» відбудеться вже цієї суботи, 8 лютого! О 19:00 вісім конкурсантів виступлять зі своїм найкращим матеріалом, мріючи підкорити серця журі та глядачів. Поки артисти тренуються перед прямим ефіром, який пройде на СТБ і UA: Перший, ми можемо оцінити треки і проаналізувати, хто гідний вийти в фінал. Нагадаю, їх буде лише троє. Правила голосування за учасників Нацвідбору можна прочитати тут. А поки давайте оберемо кращих.
Учасники Нацвідбору на «Євробачення -2020» стали одними з найнеочікуваніших за декілька років. Завдяки новим правилам голосування і вибору журі в конкурсі беруть участь артисти не дуже відомі широкому загалу, проте улюбленці своєї вузької аудиторії. Впевнені, що ти відкрив (-ла) для себе кілька крутих імен та додав (-ла) пару пісень в свій трек-лист.