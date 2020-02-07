Новий каналG.spaceШОУМАНІЯХто пройде до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020? ГОЛОСУВАННЯ

Хто пройде до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020? ГОЛОСУВАННЯ

Жеребкування Національного відбору на «Євробачення-2020», визначило хто з українських артистів у якому півфіналі та під яким порядковим номером буде виступати. Від цього залежить з ким саме конкуруватимуть у кожному з півфіналів учасники. Цього року у першому півфіналі Нацвідбору, який відбудеться 8 лютого, виступатимуть:

1.Группа [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. Cloudless

7. GIO

8. Assol

Хто саме з восьми учасників вартий того, щоб пройти у фінал Національного відбору на «Євробачення-2020»? Хто на твою думку може поборотися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Нідерландах? Роби ставки та голосуй за свого фаворита! Побачимо, яка у тебе інтуїція!

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