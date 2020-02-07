Роберт Паттінсон визнаний ідолом чоловічої краси

33-річний актор випередив своїх колег Бреда Пітта та Джорджа Клуні і очолив список найгарніших чоловіків світу

Популярний британський актор Роберт Паттінсон був визнаний найкрасивішим чоловіком за версією науковців. Британський пластичний хірург Джуліан Да Сильва провів розрахунки за давньогрецькою формулою золотого перетину. Так, виявилося, що зовнішність Роберта Паттінсона на 92,15% ідеальна!

Рейтинг красунчиків склали за допомогою комп’ютерного методу картографування. Всього-на-всього проста математика! Привабливість чоловіка визначали виміром його губ, очей, підборіддя та інших рис обличчя.

На другому місці рейтингу найвродливіших чоловіків опинився актор Генрі Кавілл, відомий за ролями Супермена та Відьмака. Його пропорції досконалі на 91,64%. Третє місце з «ідеальним» обличчям посів Бредлі Купер із показником 91%.

Роберт Паттінсон не впав своїм хорошеньким обиччям перед Бредом Піттом та Джорджем Клуні. Знамениті актори теж увійшли у ТОП-5 – останній замикав п’ятірку рейтингу.

Відмітимо, що зірка кіносаги «Сутінки» користувався неабиякою популярністю у юних дам і раніше. Зошити та блокноти з зображенням Едварда Каллена довго не затримувалися на прилавках магазинів. А сам Роберт Паттінсон був частим об’єктом дівочих мрій.

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