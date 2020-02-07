7 лютого, через півтора року після презентації відео «Берега», Макс Барських повертається з одним з наймасштабніших кінокліпів, знятим за останній час в Україні, відеоманіфестом, в якому виступає проти соціальних упереджень і закликає глядача до свободи самовираження:

«Кліп «Лей, не жалей» сповнений духом Studio 54, який свого часу був викликом суспільним нормам і шаблонному світогляду. У стінах цього закладу збиралися найяскравіші зірки та ідоли 80-х від Енді Уорхола і Майкла Джексона, Дональда Трампа та Девіда Бові до простого відвідувача. Путівкою до цього клубу була сміливість, яскравість і неординарність.

Аміна – про зйомки у кліпі Барських: «Я дуже хвилювалася!»

– «Лей не жалей» – це виклик будням, маніфест проти чужих суджень. Адже всі ми унікальні, в кожному з нас таїться яскравий і неповторний світ. Не бійтеся його показувати і ніколи не забувайте, хто ви є, незважаючи на вік, походження, колір шкіри, сексуальну орієнтацію… І тоді будні перетворяться в п’ятницю, де кожен з вас – найяскравіша зірка, – прокоментував прем’єру музикант.

Дотримуючись головній ідеї кліпу, нове відео Барських створене з кіно цитат культових фільмів з графікою ексцентричних блокбастерів 90-х, які надихають артиста з самого дитинства.

Для того, щоб відзняти святкову феєрію в новій відео роботі Макса, Алану Бадоєву знадобилося 40 акторів, більш ніж 50 костюмів, 200 квадратних метрів декорацій, піротехніка, акробатичні трюки, пневматичні руйнування, 40 годин зйомки і бюджет в 180 тисяч доларів.

BACKSTAGE! Як знімали новий кліп Макса Барських «Лей, не жалей» (Ексклюзив!)