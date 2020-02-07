Пісні учасників Нацвідбору на «Євробачення -2020»: перший півфінал

Перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення -2020» відбудеться вже цієї суботи, 8 лютого! О 19:00 вісім конкурсантів виступлять зі своїм найкращим матеріалом, мріючи підкорити серця журі та глядачів. Поки артисти тренуються перед прямим ефіром, який пройде на СТБ і UA: Перший, ми можемо оцінити треки і проаналізувати, хто гідний вийти в фінал. Нагадаю, їх буде лише троє. Правила голосування за учасників Нацвідбору можна прочитати тут. А поки давайте оберемо кращих.

Гурт [O] — Там, Куди Я Йду

Jerry Heil — #VEGAN

Katya Chilly — Піч

Презентація пісні відбудеться в прямому ефірі. Але судячи з початку, а поки доступний лише цей шматочок, глядачів чекає щось незвичайне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram stbua 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

KRUTЬ — 99

GО_A — СОЛОВЕЙ

CLOUDLESS — DROW ME DOWN

GIO / FEELING SO LOST

Assol – Save It

Учасники Нацвідбору на «Євробачення -2020» стали одними з найнеочікуваніших за декілька років. Завдяки новим правилам голосування і вибору журі в конкурсі беруть участь артисти не дуже відомі широкому загалу, проте улюбленці своєї вузької аудиторії. Впевнені, що ти відкрив (-ла) для себе кілька крутих імен та додав (-ла) пару пісень в свій трек-лист.

Фото – pixabay.com

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