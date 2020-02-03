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Оціни конкурсні пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2020! (Оновлюється)
Список всіх пісень учасників Національного відбору на Євробачення 2020 практично завершений. Всі 16 конкурсантів рвуться в бій і готові дивувати своїм матеріалом. Після жеребкування ми дізнаємося, хто ж виступить в першому півфіналі 8 лютого і в другому півфіналі 15 лютого. Поки концепцію сценічних образів і концертних номерів конкурсанти не розголошують. Але їх музичний матеріал і вокальні дані можна оцінити просто зараз. Слідкуй за оновленнями – список поповнюється в реальному часі!
Конкурсні пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2020
Крім глядачів учасників Нацвідбору оцінюватиме і професійне журі. У 2020 році це артисти Андрій Данилко і Тіна Кароль та Віталій Дроздов, генеральний продюсер радіохолдингу «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ».
Нагадаємо, що фіналіст Нацвідбору визначиться 22 лютого в прямому ефірі. Він же відправиться до Нідерландів на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020. Спеціально для тебе ми підготували відповіді на найпоширеніші запитання про цю масштабну музичну подію. Залишайся з Новим, і дізнайся найцікавіші новини про музичний світ і світ шоу-бізнесу. Не забудь оновлювати цю новину, адже список пісень конкурсантів Нацвідбору 2020 поповнюється.