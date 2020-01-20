Євробачення 2020: CLOUDLESS з новим вокалістом представили трек для Нацвідбору

CLOUDLESS з новим вокалістом Юрою Каналошем стали учасниками Нацвідбору на «Євробачення-2020» та представили трек «Drown Me Down», з яким планують вигравати пісенний конкурс

Сьогодні оприлюднили список з 16 учасників Національного відбору на «Євробачення-2020». І гурт CLOUDLESS стали одними з них! Цікаво, що кілька місяців тому з коллективу пішов соліст, і просто переде Нацвідбором команду доповнив співак Юрій Каналош

– Ми переродилися та готові заявити про себе. Голосно та яскраво, – зазначив один із засновників гурту CLOUDLESS Антон Панфілов.

Читай: Новий член журі Нацвідбору на «Євробачення-2020» Віталій Дроздов: що відомо про суддю?

Новий вокаліст бенду, Юра Каналош – зовсім не новачок у музичній індустрії. Музикант вже підкорив серця прихильників вокальних шоу на українському ТБ. Потужний вокал Юри змінив звучання CLOUDLESS, додав йому актуальності та потужності, а посприяв гурту з цим новий гітарист Михайло Шатохін.

Перші результати творчого процесу вилились у хітовий сингл «Drown Me Down», з яким музиканти братимуть участь у Національному відборі Євробачення 2020.

-Це пісня для тих, хто перебуває в критичній ситуації. Пісня-заклик: ніколи не здавайся! Подивися на нас. Різні люди та обставини намагалися нас втопити, але ми все ще тут – з новими обличчями і з новими силами!, – поділився Антон Панфілов.

– Це все ілюзії, які не дозволяють нам піднятися. Ми так прив’язані до матеріальних цінностей, що часом забуваємо про душу й про те, що дійсно важливо. Але ж ми самі пишемо свою історію. Тому ніхто не повинен вказувати нам – як жити і що робити. Головне, про що ми повинні пам’ятати, навіть у найскладнішій ситуації необхідно продовжувати вірити і любити, тому що віра і любов – це наймогутніша зброя, що була подарована людству, – розповів про власне бачення синглу Юра Каналош.

Чекаємо на жеребкування та скоро вже дізнаємося, 8 чи 15 лютого побачимо гурт CLOUDLESS у півфіналі Нацвідбору.

Читай также:

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення 2020: основні факти

Тіна Кароль стала членом журі Національного відбору на «Євробачення-2020»