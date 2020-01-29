Assol – молода українська співачка, яка стала популярною ще в ранньому дитинстві. Співочу кар’єру дівчина почала в п’ять років і досягла на той час великих успіхів в українському шоу-бізнесі. Минулого року вона гучно повернулася на музичну сцену після дворічної перерви через навчання у Лондоні. А цього року співачка візьме участь у Національному відборі на «Євробачення-2020».

– Спочатку народилася пісня, і лише потім з’явилося рішення показати її на Національному відборі, – розповіла Assol Новому каналу. – Я хочу, щоб цю пісню почуло багато людей, і щоб вона вплинула на їхній стиль життя. Я дуже багато працюю над собою, над постановкою, своїм виконанням і номером. А якщо докладати багато зусиль и сильно вірити, то є усі шанси досягнути мети.

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Хочеш дізнатися більше про Assol? Читай цікаві факти про учасницю Національного відбору на «Євробачення-2020»!

10 фактів про Assol

1. Assol почала займатися вокалом у віці трьох років, а на велику сцену вийшла в п’ять.

2. У віці 7 років вперше зібрала Палац «Україна» зі своєю сольною програмою «Зірка Ассоль».

3. Співачка брала участь у шостому сезоні шоу «Голос країни», де спочатку була в команді Потапа, потім – Івана Дорна. В проекті дійшла до півфіналу.

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4. Assol здобувала вищу освіту в Лондоні: у 2019 році вона з відзнакою закінчила магістратуру Coventry University за спеціальністю «Міжнародний готельний менеджмент та туризм».

5. Катя випустила анімаційний кліп на пісню Shame Man інкогніто (під псевдонімом katya) 25 червня 2019. Це було до того, як 30 жовтня вона заявила про своє повернення, тож глядачі не знали, хто виконавець треку. Незважаючи на це, відео набрало майже 150 000 переглядів.

6. Наприкінці жовтня 2019, після дворічної перерви через навчання, артистка гучно повернулася на музичну сцену, виступивши в фіналі проекту «Танці з зірками», і перезапустила свою творчість – стала Assol.

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7. Перший сингл Assol у новому амплуа вийшов відразу з візуалізацією. У зворушливій баладі «Тобі» Assol ділиться найпотаємнішим – своєю історією кохання, яка окрилює і надихає співачку. В романтичному кліпі на пісню katya показала неопубліковані раніше кадри зі свого весілля і фрагменти особистих архівних відео з її чоловіком Артемом Тараненком, зроблені в Лондоні.

8.Співачка бере участь у Національному відборі на «Євробачення-2020», щоб показати свою пісню широкій аудиторії і донести важливий меседж. Її пісня не просто про глобальні проблеми – вона про кожного з нас: потрібно почати з себе, щоб допомогти іншим.

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9. Assol вважає, що Нацвідбір – це не про конкуренцію. Вона каже, що головна мета відбору – знайти гідного представника країни на міжнародній арені. І переможе тут лише дійсно сильна пісня, яку оцінять члени журі та яка викличе мурашки в глядачів.

10. Пісня Save It, яку співачка готує для Нацвідбору на «Євробачення-2020» – про те, як важливо берегти планету, де ми живемо, охороняти природу. Assol впевнена, що почати діяти варто з самого себе, і кожен з нас може зробити свій внесок: замислитися над свідомим споживанням, повторним використанням, правильним сортуванням відходи. Каті дуже хочеться, щоб українці звернули увагу на свою країну.