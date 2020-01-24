Результаты жеребьевки: кто и когда будет выступать на Нацотборе на «Евровидение-2020»

До первого полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020» остается все меньше времени. Список конкурсантов уже известен, а их песни уже можно оценить. Участники уже готовят свои номера, а ведущий Сергей Притула – шутки и феерические реплики. Единственный вопрос, который до сих пор оставался нерешенным, – это порядок выступлений в полуфиналах. После жеребьевки 22 января, наконец, стало известно, кто из артистов в какой день будет выступать.

В первом полуфинале 8 февраля будут соревноваться:

1.Группа [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. Cloudless

7. GIO

8. Assol

Во втором полуфинале 15 февраля выступят:

1.MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. Fo Sho

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. Garna

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Напоминаем, что в финал Нацотбора, который состоится 22 февраля, пройдут 6 участников. Победитель со своей конкурсной песней будет представлять Украину на «Евровидении-2020» в Роттердаме (Нидерланды), которое будет проходить с 12 по 16 мая.

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