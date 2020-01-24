Конкурсанти Національного відбору на «Євробачення-2020» вже почали оприлюднювати свої конкурсні пісні. Але поки що почути їх усі неможливо. Учасники воліють тримати інтригу та зберігають свої композиції у таємниці до останнього. Але під час жеребкування Новому каналу ексклюзивно вдалося дізнатися, про що співатимуть артисти. «Євробачення» ніколи не стояло осторонь від сучасних трендів. Фактично можна виділити три теми: кохання, екологія (мабуть, Грета Тунберг постаралася) та боротьба з собою. Дізнайся, про що співатиме твій фаворит.

Jerry Heil «VEGAN»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram thejerryheil 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– «VEGAN» – це пісня про веганство. У нас безліч людей вегани, але вони відчувають, я навіть по собі знаю, що декому не треба про це розповідати. Бо щоразу, як ти це кажеш, у тебе стається такий маленький камінг аут. Моя пісня про толерантність у багатьох відношеннях, але показово на темі веганства. Цю пісню варто донести. Я вирішила зробити це через свій гумористичний стиль. Хочеться розказати про відкритість України до нових течій, що Україна йде в ногу зі світом, що Україна – модна країна.

Cloudless «DROW ME DOWN»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram cloudless_music 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Пісня, з якою ми йдемо, має дуже особливий посил. Ми хочемо показати, що не потрібно ховатися від своїх емоцій та внутрішніх бід. З ними треба боротися й показувати, хто є хто.

Assol «SAVE IT»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram assolmusic 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– У пісні говориться про важливі проблеми: про те, що ми, можливо, останнє покоління, яке може змінити щось у цьому світі. Ми всі добре бачимо, які жахливі речі трапляються: пожежі, забруднення середовища, вирубка лісів… Я вважаю, що люди повинні звернути на це увагу. А зробити це можна лише почавши з себе. Тому моя пісня про те, що потрібно змінитися всередині себе, щоб потім допомогти іншим.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure «MAZE»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram moonzoo_band 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Ця пісня була створена спеціально для «Євробачення». Писали ми її на кухні. «MAZE» несе у собі багато посилів. Але особисто для мене (F.M.F. Sure ) вона про те, що у лабіринті життя головне – це бути та залишатися зі своєю людиною.

Fo Sho «BLCK SQR»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram fosho.official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Ця пісня про «Чорний квадрат» українського художника Казимира Мелевича. Він прославив Україну своєю творчістю. Вирішили, що ми теж якийсь чорний квадрат з України, і теж несемо мистецтво. Побачили віддзеркалення, тому вирішили написати про нього і ще раз прославити Україну, дай Боже.

Еліна Іващенко «GET UP»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram elina.ivashchenko_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Моя пісня доволі сильна не лише вокально, а й емоційно. Я вважаю, вона є актуальною в наш час. У ній ідеться про те, що потрібно вставати і йти, а не опускати руки і звертати увагу на чиїсь думки, які нас пригнічують. Треба просто опанувати себе і йти до своєї мети попри все.

Олександр Порядинський «SAVIOR»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram poryadinskijo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Пісня про те, що в кожної людини є ситуації, з якими складно впоратися самотужки. І в мене так бувало теж, тому я й обрав саме цю пісню. Коли важко, опускаються руки, і ти не можеш знайти себе в собі, знаходиш у людей, які оточують тебе.

GARNA «WHO WE ARE»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram garna_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Моя пісня – це особиста історія про внутрішні переживання та внутрішню красу. У дитинстві мені не вистачало підтримки суспільства. Завжди доводилося дотягуватися до людей, з якими я спілкувалася. Завжди мала проблеми із зайвою вагою, із зовнішністю… З роками зрозуміла, що мені не вистачає внутрішньої краси і розуміння того, що я красива по-справжньому.

KHAYAT «CALL FOR LOVE»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram ado.khayat 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Пісня про кохання, про що ж ще може співати KHAYAT (усміхається). Але це заклик любити свого ближнього, тих людей, які тебе підтримують, адже в цьому житті реально багато негативу, проблем, стресів. Дуже хочеться, щоб люди пам’ятали, що в них є любов як панацея від негативу.

David Axelrod «HORIZON»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram david__axelrod 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Це лірична балада. Вона була написана більше п’яти років тому, коли моя дружина була вагітна. Тоді був такий натхненний! Я щасливий щодня і вдячний Всесвіту, що можу робити в житті те, що мені подобається.

TVORCHI «BONFIRE»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram tvorchi_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Якщо говорити загалом, пісня про те, що ми повинні більше думати про навколишнє середовище, більше піклуватися про нього, щоб наступне покоління мало, де жити.

Нагадаємо, Національний відбір на «Євробачення-2020» проходитиме 8, 15 та 22 лютого у прямих ефірах. Цього року оцінювати виступи 16-ти конкурсантів буде оновлене журі: артист Андрій Данилко, який виступає у творчому амплуа Вєрки Сердючки, співачка Тіна Кароль та генеральний продюсер радіохолдингу «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» Віталій Дроздов. Слідкуй за нашими новинами, щоб бути в курсі подій та дізнатися, хто ж таки поїде представляти Україну на «Євробаченні-202» у Нідерландах.

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