Результати жеребкування: хто і коли виступатиме на Нацвідборі на «Євробачення-2020»

До першого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення-2020» залишається все менше часу. Список конкурсантів оголошено, а їх пісні вже можна оцінити. Учасники вже готують свої номери, а ведучий Сергій Притула – жарти та феєричні репліки. Єдине питання, яке до сьогодні залишалося невирішеним, – це порядок виступів конкурсантів. Після жеребкування 22 січня, нарешті, стало відомо, хто з артистів у який день буде виступати.

У першому півфіналі 8 лютого змагатимуться:

1.Гурт [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. Cloudless

7. GIO

8. Assol

У другому півфіналі 15 лютого виступлять:

1.MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. Fo Sho

3. Еліна Іващенко

4. Олександр Порядинский

5. Garna

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Нагадуємо, що у фінал Нацвідбору, який відбудеться 22 лютого, пройдуть 6 учасників. Переможець зі своєю конкурсною піснею представлятиме Україну на «Євробаченні-2020» в Роттердамі (Нідерланди), яке проходитиме з 12 по 16 травня.

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