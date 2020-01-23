Попереду останні вихідні січня! І вони теж – святкові, адже в суботу – Китайський новий рік. Так чому б собі не влаштувати невеличке свято й не вирушити на прогулянку по крутих локаціях у Києві. Плануй свій вікенд 25-26 січня вже зараз!

Виставка костюмів «Магія кіно»

Коли: 25-26 січня

Де: ВДНГ

Вхід: від 90 грн

Виставка «Магія кіно» дозволить усім охочим побачити на власні очі те, що раніше було доступно лише на екрані чи сцені. Глядачі зможуть зазирнути за лаштунки фільмів і шоу, дізнатися виробничі секрети й тонкощі майстерності, побачити те, що заворожувало їх по той бік екрану. Проект «Магія кіно» є результатом колаборації двох креативних індустрій – моди і кіно. Він показує, яким може бути співпраця цих двох сфер, яких форм може набувати, і які перспективи відкриває. На майданчику будуть представлені образи з таких масштабних проектів FILM.UA Group і StarLight Entertainment як «Захар Беркут», «Мавка», вистава «Викрадена Принцеса», «Winterra. Легенда казкового краю» та інші.

Ukraine WOW

Коли: 25-26 січня

Де: Київський центральний залізничний вокзал

Вхід: 50 грн

Відмінна новина: виставку Ukraine WOW, про яку гудуть усі соцмережі, подовжили! Це шанс познайомитися з Україною так, ніби вона подорожує разом з вами в поїзді. Три тисячі квадратних метрів. Сім тематичних блоків. Унікальні експонати та інсталяції: від перших вау-пейзажів до запахів степу й шуму моря, від стіни з бурштину та інсталяції з блискучого антрациту до побудованого у виставковому просторі «тунелю кохання». Від останнього автопортрета Казимира Малевича до скульптур Олександра Архипенка, від рожевого вагона, в якому звучать сни і мрії, до віртуальної реальності, в якій ви можете політати над Батьківщиною-матір’ю, погуляти по відновленому Невицькому замку і зсередини побачити «дев’ятку» – найпотужнішу доменну піч у Європі. Тут ви зможете озвучити мультфільми про видатних українців і подивитися, як наживо тчуть унікальні українські гобелени! Приходьте всією родиною, кожен знайде заняття до душі.

Pump It

Коли: 25 cічня

Де: Atlas

Вхід: 0 – 200 грн

Cкучили за вечірками до ранку? Час знову вриватися на танцпол, тим більше що цієї суботи в клубі Atlas звучатимуть найкачовіші треки всіх часів! За пультом – резиденти APOLIK, ELDAR KITBEATZ, DMITRIY DESIRE, «ДЕД и СЛАДКИЕ СЛАНЦЫ», які точно знають, як змусити вас танцювати до самого останнього звуку. Тож вдягайте зручне взуття, збирайте друзів – і вперед, прокачувати свої танцювальні скіли.

Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Коли: з 13 грудня по 23 лютого

Де: Співоче поле

Вхід: від 160 грн

Саме час зазирнути на масштабний фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної», що розташувався на Співочому полі. Адже саме цієї суботи, 25 січня, нарешті, настане Китайський новий рік. І на виставці цими вихідними буде по-особливому святково! Всіх гостей чекають більше 30 ілюмінаційних локацій, дитячі зони та резиденція Санта Клауса з подарунками, фуд-зона з китайськими ресторанами, ароматний глінтвейн, ярмарок сувенірів, тематичні майстер-класи, а також насичена розважальна програма та багато приємних сюрпризів!

Січнева барахолка на Житньому

Коли: 26 cічня

Де: Житній ринок

Вхід вільний

Оновити гардероб, купити незвичайні прикраси, поміняти свої обридлі речі на нові – все це можна буде зробити на Січневій барахолці в неділю на Подолі. Можете зареєструватися як продавець і виставити свої речі на вашому особистому стенді, а можете прийти як гість, і просто круто провести час і прикупити обновочок. А може, вам вдасться знайти якийсь вінтаж, адже саме на таких блошиних ринках є шанс «відкопати» абсолютно дивовижні речі! Тож кличте своїх друзів, приносьте речі, які ви готові продати за символічну ціну або обміняти на щось цікаве в інших учасників барахолки. А жива музика додасть барахолці затишку й атмосферності!

China Weekend

Коли: 25-26 січня

Де: Kyiv Food Market

Вхід вільний

Ви вже встигли побувати в новому Kyiv Food Market? Якщо ні, обов’язково завітайте туди цими вихідними! На честь Китайського нового року там влаштують справжнє тематичне свято з акцентами, звісно ж, на їжі. А китайські страви – це ж просто окремий світ смаків. У вихідні 25-26 січня ви зможете не лише скуштувати найрізноманітніші традиційні страви Піднебесної, а й відвідати майстер-клас від відомого шеф-кухаря, потусити під запальні DJ-сети і просто круто провести час із друзями, тим самим продовживши собі ще хоча б на два дні Новорічні свята!

Зимова країна на ВДНГ

Де: ВДНГ

Коли: 25-26 січня, з 10:00 до 21:00 (каса зачиняється о 20:15)

Вхід на територію парку вільний, розваги на локаціях – від 100 до 280 грн

Популярне місце для сімейного відпочинку – тематичний парк-фестиваль «Зимова Країна на ВДНГ» – чекає своїх маленьких гостей. Тут є безліч можливостей весело провести час на різних активностях – на ковзанці й тюбінгових гірках, у парку крижаних скульптур, на різдвяному ярмарку, в контактному зоопарку та на фермі метеликів… Також є різні вистави, виставки, екскурсії – як на свіжому повітрі, так і в павільйонах.

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