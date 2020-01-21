У січні в кінотеатрах нам покажуть: романтичну святкову комедію, фільм про здійснення бажань, комедію про сильних жінок, продовження легендарного бойовика та екранізацію світового бестселера.

«Щасливого Різдва»

Минулого Різдва Кейт серйозно захворіла та мало не померла. Відтоді в її житті все змінилося на гірше. Вона більше не може радіти простим дрібницям та весь час потрапляє в халепи. Якось незадовго до Різдва Кейт вирішує погодитися на роботу ельфа у магазині подарунків. Там вона зустрічає Тома, на якого випадково буде наштовхуватися наступні кілька днів. Знайомство з ним стає для Кейт справжньою казкою, у яку важко повірити. У кіно з 1 січня.



«Кафе бажань»

У яку епоху ви хотіли б потрапити, якби могли? Таке запитання отримує Віктор, шлюб якого вже давно не приносить радості. Виявляється, що за гроші можна повернутися у минуле. Антуан відтворює певні епохи, і його клієнти можуть поринути в обраний період зі своєї юності. Локації відтворюються до найменших дрібниць. Тому Віктор «повертається» на 40 років назад, аби насолодитись атмосферою 70-х, коли він зустрівся з Маріанною, коханням усього свого життя. Чи вдалося Віктору повторити найкращий момент його життя, дивіться з 1 січня.



«Гламурний бізнес»

Дві подруги створили власну б’юті-компанію, але трошки прорахувалися з грошима, і тепер мають борг у півмільйона доларів. Єдине, що може їх врятувати, це долучення до бізнесу досвідченого партнера. Та що коли цей партнер захоче заграбастати все собі? На що підуть дівчата, щоб втриматися на плаву, зберегти бізнес і не захейтити одна одну в процесі? Дізнаєтеся з 9 січня.



«Погані хлопці назавжди»

Колишні друзі-детективи Бернет та Лоурі вже давно не працюють разом. Бернет посварився з напарником та пішов з поліції, щоб бути приватним детективом. Їм доведеться знову стати напарниками, щоб впоратися з албанським найманцем, який прагне помститися за смерть брата. Чи впораються погані хлопці зі своїм завдання, дивіться з 23 січня.



«Маленькі жінки»

У розпалі громадянська війна у Сполучених Штатах. Четверо юних сестер – Джо, Мег, Емі та Бет – разом зі своєю матір’ю чекають на повернення батька з війни. Дівчата хочуть зруйнувати стереотип про те, що жінки ні на що не здатні, що головне для них – вдало вийти заміж. Сестри ж упевнені, що вони можуть здійснити усі свої мрії та прагнуть довести це всім. Що з цього вийде, дізнаєтеся з 30 січня.



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