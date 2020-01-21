«Вечори французького кіно»: у Києві стартує 15-й кінофестиваль

«Вечори французького кіно» знову у Києві! 3 22 по 29 січня довгоочікуваний фестиваль найгучніших французьких прем’єр представляє п’ять картин за участю таких зірок, як Венсан Кассель, Кьяра Мастроянні, Адель Енель та Венсан Лакост.

Відкриває фестиваль фільм «Особливі» – зворушлива драма від авторів хітової комедії «1+1» Олів’є Накаша та Еріка Толедано. Сюжет заснований на реальній історії двох друзів, які протягом 20 років створюють диво для особливих людей, від яких відмовились усі інші. У головних ролях – Венсан Кассель та Реда Катеб. Стрічка була відзначена призом глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні.

Вечори французького кіно 2020:

До програми «Вечорів французького кіно» також увійшли хіт Каннського кінофестивалю – «Портрет дівчини у вогні» з Адель Енель та Ноемі Мерлан, романтична комедія «Однієї чарівної ночі» з Кьярою Мастроянні та Венсаном Лакостом, фентезі-стрічка «Крихітка зомбі», комедія «Нотр-Дам».

«Вечори французького кіно» пройдуть у Києві з 22 по 29 січня. Вперше місцем проведення фестивалю стане кінотеатр «Оскар» в ТРЦ Gulliver. Протягом лютого фестиваль також відбудеться у найбільших містах України. За традицією, колекцію нових і найкращих французьких фільмів представляють Посольство Франції в Україні, Французький інститут в Україні, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, France 24 та компанія «Артхаус Трафік». Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

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