Британська артистка відновлює музичну кар’єру

Відома співачка Адель повертається на сцену! Про це пише видання Evoke. За словами агента зірки Джонатана Дікінса, Адель готова повернутися у шоу-бізнес.

Виявилося, що Адель вже готує новий альбом. Очікується, що він стане продовженням попередньої платівки під назвою «25», яка вийшла у 2015 році. Презентувати його збираються до кінця 2020 року. Також Джонатан Дікінс зізнався, що Адель вже записала кілька пісень та невдовзі презентує їх публіці.

– Нову музику слід очікувати в 2020 році, і що швидше це станеться, то краще, – додав представник Адель.

Нагадаємо, володарка п’яти премій «Еммі» та статуетки «Оскар» Адель заявила про завершення кар’єри на початку 2019 року. Причиною селебріті назвала прагнення більше ч

часу проводити з родиною та сином Анджело.

Фото: Getty Images

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