В суботу, 18 січня, Ешлі Грем вперше стала мамою. 32-річна модель подарувала своєму чоловікові Джастіну Ервіну сина

Про те, що Ешлі Грем народила первістка, стало відомо 20 січня. Радісними новинами зірка поділилась в Stories на своїй офіційній сторінці в Instagram. «О 18:00 у суботу наше життя змінилося на краще, – написала новоспечена матуся. – Вдячна вам за вашу любов та підтримку протягом цього дивовижного часу».

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 11 Янв 2020 в 1:01 PST



Відомо, що у Ешлі Грем та Джастіна Ервіна народився хлопчик, ім’я якого зіркова пара поки тримає в таємниці. Про стать малюка модель розповіла на «Шоу Елен Дедженерес» (The Ellen DeGeneres Show) за декілька місяців до пологів.

Також під час розмови з ведучою Ешлі поділилася враженнями від своєї першої вагітності. Зірка пожартувала, що зазнала синдром «вагітності головного мозку». Вона часто не могла згадати свій номер телефону та відправляла повідомлення невідомим людям.

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Незважаючи на зміни фігури через вагітність, модельна кар’єра Ешлі Грем не зазнала крах. Зірка не припинила ділитися в Instagram своїми відвертими фото. А на останньому місяці вагітності пишнотіла красуня позувала своєму чоловікові Джастіну Ервіну оголеною. Пікантне фото дивися на сторінках Нового каналу.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 14 Янв 2020 в 6:46 PST



Нагадаємо, Ешлі Грем – одна з найуспішніших моделей plus-size світового рівня. У професійному багажі 32-річної зірки – роботи з іменитими будинками моди: Marina Rinaldi, Addition Elle, Bloomingdale’s, Elomi lingerie, Evans, Hanes, Liz Claiborne Macy’s, Nordstrom, Simply Be, Target. А також зйомки для всесвітньо відомих глянців: Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar, O Magazine, Latina.

Фото: @ashleygraham