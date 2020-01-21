Як відбувається голосування на премії «Греммі»? Чому імена «спеціального» журі ніколи не розсекречуються? Хто насправді відповідальний за вибір переможців «Греммі»? Подробиці, яких ти не знала, – в матеріалі Нового каналу

«Греммі-2020»: Список номінантів на музичну премію

Премія «Греммі»: трохи історії

На відміну від багатьох інших премій, «Греммі» визнає не комерційні, а технічні та творчі успіхи артистів. Вона була заснована в 1957 році Національною академією мистецтва та науки звукозапису. Того ж року відбулася перша церемонія нагородження.

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Свою назву «Греммі» отримала на честь винаходу Еміля Берлінера – грамофона. Лауреатам премії було вирішено вручати мініатюрну позолочену статуетку в вигляді цього музичного приладу. У 1990 році всім відому статуетку «Греммі» оновили. Вона отримала новий цинковий сплав Грамміум, який було зареєстровано, як товарний знак. Статуетка стала набагато більшою і міцнішою.

Премія «Греммі»: як обирають переможця і як проходить голосування

Ми вже писали, що премію «Греммі» вручає Національна академія мистецтва та науки звукозапису. Як же визначаються переможці? У цьому процесі бере участь велика кількість експертів. Всі вони професіонали в технічній музичній сфері: продюсери, композитори, виконавці та музиканти.

В Академії існує два види членства: або ти партнер, або голосуєш. Голосувати мають право ті фахівці, які працювали з шістьма та більше комерційно реалізованими альбомами. В їхніьому професійному багажі має бути не менше шести синглів, випущених на CD-дисках, або не менше 12 треків, опублікованих онлайн.

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Всі члени голосування розподілені по дванадцяти філіям у США. Національна академія мистецтва та науки звукозапису не тільки нагороджує статуетками найкращих представників музичної індустрії. Вона також займається розвитком свого фонду, вивченням проблем піратства та плагіату.

Повноправні члени Академії або представники лейблів можуть номінувати артистів, які випустили альбом у проміжку з 1 жовтня минулого року по 30 вересня поточного року. За статистикою, за цей період випускається близько 20 тисяч записів.

Як відбувається відбір номінацій «Греммі»? Сім експертів (це можуть бути журналісти, діджеї, музиканти та інші.) збираються в одній кімнаті. Вони вивчають отримані диски й розподіляють композиції за 30 напрямами (джаз, поп, рок, регі…). Після цього експерти складають бланки та розсилають їх голосуючим.

Переможця «Греммі» на цьому етапі не вибирають. Головне завдання експертів: залишити в кожній категорії по п’ять номінантів. Учасники голосують за чотири головні номінації («Альбом року», «Запис року», «Пісня року», «Найкращий новий артист»), а також віддають свій голос в 9-ти з 30-ти представлених категорій, в яких вони компетентні. Це робиться для того, щоб вибір був об’єктивним і люди не давали оцінку в незрозумілих для себе жанрах.

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В деяких категоріях не вдається залишити по п’ять номінантів. Іноді експерти залишають до 15 імен. В такому випадку збирається особливий комітет «Греммі», завдання якого – урізати список до п’яти. Імена членів цього комітету суворо конфіденційні. Однак адміністрація Академії підкреслює, що вони кращі з кращих в музичній справі.

Далі голосуючим надсилається другий бланк. На цьому етапі відбувається вибір переможців премії «Греммі». Бланки відправляють до незалежної комісії, яка підраховує всі голоси, визначає результати та запечатує їх. До церемонії нагородження ніхто не має права відкривати конверти. До слова, під час телевізійної трансляції церемонії нагородження премії «Греммі» показують лише основні номінації. Велика частина статуеток вручається вранці, напередодні головного заходу.

Премія «Греммі»: останні нововведення

До 2012 року премія «Греммі» складалася з 109 номінацій. У наступні роки кількість категорій було зменшено до 78. Це пов’язано з тим, що основні номінації перестали ділити на чоловічі та жіночі, гурти та дуети.

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