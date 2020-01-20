Гільдія акторів роздала нагороди: повний список переможців

19 січня в Лос-Анджелесі відбулася 26-а церемонія вручення премії Гільдії акторів (Screen Actors Guild Awards 2020). Це одна з найпрестижніших нагород в кіноіндустрії США, яка «передрікає» переможців «Оскара». Список найкращих фільмів 2019 го кочує від однієї премії до іншої. Давайте подивимося, хто ж з акторів отримав статуетку!

Screen Actors Guild Awards 2020: список переможців

Отже, хто ці щасливі володарі премії? І які фільми варто занести в свій список Топ-5?

Кращий акторський склад в ігровому кіно – фільм «Паразити».

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Кращий акторський склад в драматичному серіалі – «Корона».

Кращий акторський склад в комедійному серіалі – «Дивовижна місіс Мейзел».

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Краща чоловіча роль – Хоакін Фенікс («Джокер»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Краща жіноча роль – Рене Зеллвегер («Джуді»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Краща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт («Одного разу в Голлівуді»).

Краща жіноча роль другого плану – Лора Дерн («Шлюбна історія»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Краща актриса драматичного серіалу – Дженніфер Еністон («Ранкове шоу»).

Кращий актор драматичного серіалу – Пітер Дінклейдж («Гра престолів»).

Краща чоловіча роль в міні-серіалі або телефільмі – Сем Рокуелл, «Фоссі/Вердон».

Краща жіноча роль в міні-серіалі або телефільмі – Мішель Вільямс, «Фоссі / Вердон».

Краща чоловіча роль в комедійному серіалі – Тоні Шелуб, «Дивовижна місіс Мейзел».

Посмотреть эту публикацию в Instagram sagawards 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Краща жіноча роль у комедійному серіалі – Фібі Уоллер-Брідж, «Погань».

Кращий каскадерські склад у фільмі – «Месники: Фінал».

Кращий каскадерські склад в серіалі – «Гра престолів».

Після церемонії Гільдії акторів чутки про можливий роман Бреда Пітта і Дженніфер Еністон розгорілися ще більше. Чи закінчиться їх флірт стосунками?

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