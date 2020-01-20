Гільдія акторів роздала нагороди: повний список переможців
19 січня в Лос-Анджелесі відбулася 26-а церемонія вручення премії Гільдії акторів (Screen Actors Guild Awards 2020). Це одна з найпрестижніших нагород в кіноіндустрії США, яка «передрікає» переможців «Оскара». Список найкращих фільмів 2019 го кочує від однієї премії до іншої. Давайте подивимося, хто ж з акторів отримав статуетку!
Screen Actors Guild Awards 2020: список переможців
Отже, хто ці щасливі володарі премії? І які фільми варто занести в свій список Топ-5?
Кращий акторський склад в ігровому кіно – фільм «Паразити».
Кращий акторський склад в драматичному серіалі – «Корона».
Кращий акторський склад в комедійному серіалі – «Дивовижна місіс Мейзел».
Краща чоловіча роль – Хоакін Фенікс («Джокер»).
Краща жіноча роль – Рене Зеллвегер («Джуді»).
Краща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт («Одного разу в Голлівуді»).
Краща жіноча роль другого плану – Лора Дерн («Шлюбна історія»).
Краща актриса драматичного серіалу – Дженніфер Еністон («Ранкове шоу»).
Кращий актор драматичного серіалу – Пітер Дінклейдж («Гра престолів»).
Краща чоловіча роль в міні-серіалі або телефільмі – Сем Рокуелл, «Фоссі/Вердон».
Краща жіноча роль в міні-серіалі або телефільмі – Мішель Вільямс, «Фоссі / Вердон».
Краща чоловіча роль в комедійному серіалі – Тоні Шелуб, «Дивовижна місіс Мейзел».
Краща жіноча роль у комедійному серіалі – Фібі Уоллер-Брідж, «Погань».
Кращий каскадерські склад у фільмі – «Месники: Фінал».
Кращий каскадерські склад в серіалі – «Гра престолів».
Після церемонії Гільдії акторів чутки про можливий роман Бреда Пітта і Дженніфер Еністон розгорілися ще більше. Чи закінчиться їх флірт стосунками?
Більше новин:
«Греммі-2020»: Список номінантів на музичну премію