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14 січня
Новий голос в дубляжі: Меган Маркл підписала контракт з Disney
Герцогиня Сассекська буде озвучувати мультяшних героїв
Дружина принца Гаррі Меган Меган Маркл підписала контракт зі студією Disney. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Однак, заробити на цьому герцогиня Сассекська не планує. Віддати свій голос мультиплікаційним героям Меган вирішила заради благодійності. За контрактом, увесь гонорар Маркл за дубляж буде перерахований до благодійного фонду Elephants Without Borders, який займається захистом диких тварин від браконьєрів.
Виявилося, що Меган Маркл вже навіть встигла зробити перший запис. За кілька днів до різдвяної відпустки у Канаді дружина принца Гаррі озвучила мультяшного персонажа. Хто невдовзі заговорить голосом герцогині Сассекської, поки не повідомляють.
Фото: Getty Images
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