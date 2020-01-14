Монарх Великої Британії підтримала герцогів Сассекських

Після гучної заяви Меган Маркл та принца Гаррі про складання своїх монарших обов’язків увесь світ чекав на реакцію Її Величності. І ось нарешті королева Єлизавета ІІ таки порушила свою мовчанку.

На офіційному сайті королівської родини з’явилася «Заява Її Величності Королеви». У ній Єлизавета ІІ пише, що цілком розуміє і підтримує свого онука з невісткою у рішенні відмовитися від королівських привілеїв.

«Моя родина і я повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган почати нове життя як молодої сім’ї. Хоча ми б вважали за краще, щоб вони залишалися повноцінними членами королівської сім’ї, ми поважаємо і розуміємо їхнє бажання жити більш незалежним життям, залишаючись при цьому цінною частиною моєї родини», – йдеться в заяві королеви Єлизавети ІІ.

Також Її Величність повідомила про «перехідний період», у який Меган та принц Гаррі повністю складуть свої обов’язки «старших» членів королівської родини. У цей час вони житимуть між Канадою та Великою Британією. Остаточне ж рішення по такому складному питанню буде прийнято найближчими днями.

Фото: Getty Images

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