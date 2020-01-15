Новий каналG.spaceШОУМАНІЯВсі відтінки рожевого: Ріанна поділилася знімками в білизні з губками

Всі відтінки рожевого: Ріанна поділилася знімками в білизні з губками

Барбадоська красуня порадувала своїх підписників в Instagram досить відвертими фотографіями

На знімках Ріанна красується в рожевому комплекті білизни з принтами у вигляді губ і хмарок. Трохи інфантильно, але дуже мило! Ніжний рожевий відтінок вигідно відтіняє смагляву шкіру співачки.

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Good Morning. 😳

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На сторінці свого білизняного бренду Ріанна днями поділилася ще парочкою відвертих знімків. Рі позує в кадрі у червоному комплекті, поверх якого недбало накинутий червоний пуховик. Співачка вибрала для фото досить зухвалі пози, а зефірна атмосфера дівчачої кімнати в рожевих тонах і надувний диван доповнюють картинку.

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