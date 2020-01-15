Новий каналG.spaceШОУМАНІЯПікантненько: Белла Хадід похизувалася фігурою в прозорому боді

Пікантненько: Белла Хадід похизувалася фігурою в прозорому боді

Американська супермодель підірвала Instagram фото в новому сексуальному образі

23-річна Белла Хадід знає, як зачепити підписників! На особистій сторінці в Instagram модель опублікувала пікантний знімок, на якому вона зображена в прозорому боді. Наряд підкреслив тонку талію Белли, довгі, стрункі ніжки та пишний бюст. Під публікацією зірка зазначила, що боді вона вибрала з колекції бренду Burberry.

Видно, що Белла Хадід ретельно стежить за фігурою. Вона всіляко намагається продемонструвати свої форми й часто публікує в мережі відверті фото. До слова, шанувальникам Белли її Instagram-стратегія дуже подобається. Фото в прозорому боді, наприклад, зібрало понад мільйон лайків за добу!

Фото: @bellahadid

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