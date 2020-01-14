Новий каналG.spaceШОУМАНІЯНадя Дорофєєва показала підтягнуту фігурку в купальнику

Надя Дорофєєва показала підтягнуту фігурку в купальнику

Співачка разом з чоловіком поїхали в Домінікану на відпочинок, і за дві доби перебування на острові Надя встигла змінити… три купальника!

Знімки в двох рожевеньких купальниках Надя виклала на своїй сторінці в Instagram. А ось знімком, на якому дівчина в блакитному бікіні, поділився чоловік Наді – Володимир Дантес.

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Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала 💔 @clubmedmichesplayaesmeralda #clubmed #clubmedmiches

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

На фото в рожевому роздільному купальнику Дорофєєва продемонструвала плоский животик і стрункі ноги, а ось цілісний яскравий купальник підкреслив підкачані сідниці Наді. Ще трохи, і співачка зможе скласти конкуренцію Кім Кардяшьян!

Фото: vladimirdantes 

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