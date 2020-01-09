Джастін Бібер прокоментував новини про свою важку хворобу

В американського співака діагностували хворобу Лайма

Не дарма фанати Джастіна Бібера кілька років піднімали тривогу в соцмережах. Виявилося, тривалий депресивний стан кумира мільйонів і його проблеми зі шкірою – це прояви серйозного захворювання. Американські ЗМІ припустили, що Джастін лікується від хвороби Лайма. Ця недуга вражає нервову систему, опорно-руховий апарат і серце. А візуально виражається в почервонінні шкіри, що мігрує по тілу. Видання TMZ опублікувало фотографії, на яких Джастін – з перев’язкою на руці і у жахливому настрої.

На жаль, діагноз підтвердився. Співак прокоментував чутки в офіційному акаунті в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram justinbieber 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Багато людей продовжують говорити, що Джастін Бібер виглядає, як гі* но, сидить на амфетамінах і т.д. … Вони не зрозуміли, що у мене недавно діагностували хворобу Лайма. До того ж, я поборов серйозний випадок хронічного моно (мононуклеоз – ред.), який вразив мою шкіру, вплинув на функціонування мозку, енергію і загальний стан здоров’я. Все це я пояснюю в документалці, яку скоро викладу на YouTube… Ви можете дізнатися про все, з чим я борюся і долаю!!! Останні роки були важкими для мене, але прийом правильного лікування допоможе побороти цю невиліковну хворобу. Я повернуся і буду краще, ніж будь-коли.

Незважаючи на діагноз Джастін планує активно виступати у 2020 році. Він уже анонсував величезний тур в підтримку нового альбому.

До слова, страшна хвороба Лайма підкосила не одного Бібера. З цією недугою боряться американська модель Белла Хадід, актриса Ешлі Олсен, співачка Авріл Лавін та Келлі Осборн. Сподіваємося, що хвороба відступить і дозволить зіркам жити повноцінним життям.

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